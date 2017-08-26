Мамиашвили: отсутствие золота у борцов на ЧМ - серьезный звонок за три года до ОИ

ПАРИЖ, 26 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Выступление сборной России на чемпионате мира по борьбе в Париже является серьезным звонком за три года до Олимпийских игр в Токио. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Российские борцы на турнире выиграли пять серебряных и пять бронзовых наград и впервые за 63 года покидают чемпионат без золотых медалей.

"Конечно, сейчас нужно проанализировать каждый вес в каждом виде, - рассказал Мамиашвили. - Если спортсмен проигрывает за пять секунд до конца схватки, это нюансы, мы их доработаем. Но в данном случае речь идет о радикальном решении глобальных проблем, таких как территориальное финансирование, жесткий контроль на местах, ответственность там, где наш вид спорта имеет глобальные традиции, без всего этого тотального превосходства не будет. Произошедшее в Париже - серьезный звонок за три года до Олимпиады".

Мамиашвили подчеркнул, что для решения проблем в борьбе нужна консолидация сил. "Я уже много лет пытаюсь быть услышанным - моих личных сил для успеха недостаточно, я уже семь лет назад это говорил. Чтобы сегодня доминировать, нужно консолидировать все силы. Конкуренция выросла в разы!" - подчеркнул он.

Президент ФСБР отметил, что результат выступления россиян на чемпионате мира в Париже это серьезный повод для разговора на высоком уровне. "Нужен фундаментальный разговор, и сегодняшняя ситуация это серьезный повод, чтобы открыто обсудить все вопросы и проблемы, чтобы мы достойно подошли к Играм, - заявил он. - Автономно наших сил уже не хватит. Все поняли, насколько медалеемкий вид спортивная борьба, и вкладывают в нее серьезные деньги".

Как отметил Мамиашвили, он неоднократно озвучивал существующие в борьбе проблемы. "Чтобы конкурировать и сохранять лидирующие позиции нынешнего подхода уже недостаточно. Необходимо сконцентрироваться на одном из приоритетных видов спорта в олимпийской программе, а этого не происходит. И сейчас мы пожинаем плоды того, о чем предупреждали еще восемь-девять лет назад".