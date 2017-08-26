Новозеландские регбистки выиграли чемпионат мира

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ТАСС, 26 августа. Женская сборная Новой Зеландии выиграла чемпионат мира по регби, победив в финальном матче команду Англии со счетом 41:32. Турнир проходил в Ирландии.
Сборная Новой Зеландии стала чемпионом мира в пятый раз, ранее команда побеждала в 1998, 2002, 2006, 2010 годах. Это самая титулованная сборная в истории турнира.
В матче за третье место сборная Франции одержала победу над командой США со счетом 31:23.
Сборная России не смогла отобраться на чемпионат мира.
Чемпионат мира является главный регбийным турниром среди женщин. Он проводится раз в четыре года. Впервые турнир прошел в 1991 году в Уэльсе.