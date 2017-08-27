Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Брюсов: итоги ЧМ в Париже будут детально рассмотрены наблюдательным советом ФСБР

Спорт
27 августа, 0:53 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Российские борцы не смогли завоевать ни одной золотой медали на чемпионате мира - 2017

Поделиться
Материал из 1 страницы
Георгий Брюсов

Георгий Брюсов

© Антон Новодережкин/ТАСС

ПАРИЖ, 27 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Итоги выступления российской сборной на чемпионате мира по спортивной борьбе в Париже будут детально рассмотрены наблюдательным советом Федерации спортивной борьбы России (ФСБР). Об этом ТАСС заявил заместитель председателя совета Георгий Брюсов.

На чемпионате мира в Париже россияне завоевали пять серебряных и пять бронзовых наград. На счету команды по вольной борьбе три серебра и две бронзы, борцы греко- римского стиля завоевали два серебра и две бронзы, у женской сборной одна бронзовая награда.

"Итоги чемпионата высветлили ряд системных проблем и задач, стоящих перед федерацией, они наглядно показали, что, на фоне в разы возросшей конкуренции в мире борьбы, нынешние подходы к подготовке и формированию резерва уже не работают, - заявил Брюсов. - Это задача требует совместных системных усилий федерации, Министерства спорта России, Олимпийского комитета России, и особенно регионов. В самое ближайшее время этот вопрос будет детально рассмотрен на заседании наблюдательного совета федерации".

По мнению Брюсова, хорошим поводом для формирования новых подходов станет предстоящий в Каспийске чемпионат Европы, право проведения которого Россия получила на бюро Объединенного мира борьбы во время чемпионата мира. "Уверен, что проведение чемпионата Европы в Каспийске станет прекрасным поводом к формированию современных и эффективных подходов во всех областях развития борьбы. Только это позволит нам сохранить лидирующие позиции в борьбе", - отметил Брюсов.

Смотрите также

Тедеев: отсутствие золота на ЧМ болезненно, но нужно было дать шанс молодым борцам

Мамиашвили: отсутствие золота у борцов на ЧМ - серьезный звонок за три года до ОИ

Сборная России впервые осталась без золотых медалей на чемпионатах мира по борьбе

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Зенита"
14
"Зенит" победил "Утрехт" и вышел в групповой этап Лиги Европы
Футболисты ЦСКА
12
ЦСКА победил "Янг Бойз" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Все пропало: хакеры и HBO испортили седьмой сезон "Игры престолов"
2
Донецк и Симферополь стали городами-побратимами
3
Moody's повысило кредитный рейтинг Украины до "Caa2"
4
Путин поручил детально выяснить причины пожаров в Ростове-на-Дону и Волгоградской области
5
Неизвестные пытались взорвать в Москве автомобиль лидера движения "Сорок Сороков"
6
Минсельхоз прогнозирует существенное снижение цен на овощи
7
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама