Брюсов: итоги ЧМ в Париже будут детально рассмотрены наблюдательным советом ФСБР

ПАРИЖ, 27 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Итоги выступления российской сборной на чемпионате мира по спортивной борьбе в Париже будут детально рассмотрены наблюдательным советом Федерации спортивной борьбы России (ФСБР). Об этом ТАСС заявил заместитель председателя совета Георгий Брюсов.

На чемпионате мира в Париже россияне завоевали пять серебряных и пять бронзовых наград. На счету команды по вольной борьбе три серебра и две бронзы, борцы греко- римского стиля завоевали два серебра и две бронзы, у женской сборной одна бронзовая награда.

"Итоги чемпионата высветлили ряд системных проблем и задач, стоящих перед федерацией, они наглядно показали, что, на фоне в разы возросшей конкуренции в мире борьбы, нынешние подходы к подготовке и формированию резерва уже не работают, - заявил Брюсов. - Это задача требует совместных системных усилий федерации, Министерства спорта России, Олимпийского комитета России, и особенно регионов. В самое ближайшее время этот вопрос будет детально рассмотрен на заседании наблюдательного совета федерации".

По мнению Брюсова, хорошим поводом для формирования новых подходов станет предстоящий в Каспийске чемпионат Европы, право проведения которого Россия получила на бюро Объединенного мира борьбы во время чемпионата мира. "Уверен, что проведение чемпионата Европы в Каспийске станет прекрасным поводом к формированию современных и эффективных подходов во всех областях развития борьбы. Только это позволит нам сохранить лидирующие позиции в борьбе", - отметил Брюсов.