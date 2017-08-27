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Борец Садулаев извинился перед болельщиками за отсутствие золота у сборной на ЧМ

Спорт
27 августа, 1:14 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Капитан сборной России по вольной борьбе отметил, что на следующем чемпионате российские спортсмены будут выглядеть сильнее

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Абдулрашид Садулаев

Абдулрашид Садулаев

© Михаил Метцель/ТАСС

ПАРИЖ, 27 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Капитан сборной России по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев принес извинения болельщикам за отсутствие у команды золота чемпионата мира, завершившегося в Париже.

"Я от лица всей нашей команды хочу принести извинения болельщиками сборной России за такое выступление, за отсутствие золота, - сказал Садулаев ТАСС. - Завтра мы все начинаем с чистого листа и на следующий чемпионат вернемся сильнее".

Лидер сборной в финале чемпионата мира в новой для себя весовой категории до 97 кг уступил чемпиону мира, олимпийскому чемпиону Кайлу Снайдеру. "Задача в финале была только одна - победа в любом случае, вне зависимости от общего количества наших наград. Сейчас мне нечего сказать, я все сказал на ковре. Единственное, что я должен пообещать, что впредь подобного не повторится. Это обещание я дал и главному тренеру, и президенту Федерации спортивной борьбы России (Михаилу Мамиашвили - прим. ТАСС)", - рассказал борец.

На чемпионате мира в Париже россияне завоевали пять серебряных и пять бронзовых наград. На счету команды по вольной борьбе три серебра и две бронзы, борцы греко-римского стиля завоевали два серебра и две бронзы, у женской сборной одна бронзовая награда.

Садулаев является олимпийским чемпионом 2016 года в весовой категории до 86 кг, двукратным чемпионом мира, чемпионом Европы, победителем Европейских игр 2015 года.

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