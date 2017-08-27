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Тульский "Арсенал" подписал контракт с замбийским футболистом Кангва

Спорт
27 августа, 1:46 UTC+3 ТАСС

Предыдущим клубом африканского нападающего был турецкий "Газиантепспор"

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ТАСС, 27 августа. Тульский футбольный клуб "Арсенал" заключил контракт с замбийским нападающим Эвансом Кангва. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Срок соглашения с 24-летним форвардом сборной Замбии не сообщается.

Прошлый сезон Кангва провел в турецком "Газиантепспоре" и забил четыре мяча в 56 матчах. Ранее выступал за замбийский клуб "Нката" и израильский "Хапоэль" из Раананы (на правах аренды). В 2012 году Кангва стал победителем Кубка африканских наций.

Тульский "Арсенал" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав семь очков в восьми матчах.

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