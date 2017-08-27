Увидеть Париж и не услышать гимна: российские борцы остались без золота чемпионата мира

ПАРИЖ, 27 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России не смогла завоевать ни одной золотой медали на чемпионате мира по борьбе в Париже. Этот результат является худшим для российской команды на объединенных мировых первенствах по вольной и греко-римской борьбе, которые проводятся с 2005 года.

На чемпионате мира в столице Франции россияне завоевали пять серебряных и пять бронзовых наград. На счету команды по вольной борьбе три серебра и две бронзы, борцы греко- римского стиля завоевали два серебра и две бронзы, у женской сборной одна бронзовая награда.

Все началось с классики

Борцы греко-римского Александр Чехиркин (до 75 кг) и Муса Евлоев (до 98 кг) стали вторыми в своих весовых категориях, Артем Сурков (до 66 кг) и Стеман Марянян (до 59 кг) - третьими. Впервые с 1953 года отечественная команда осталась без золотых медалей в этом виде борьбы.

Главный тренер сборной по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили посчитал невозможным назвать удовлетворительным результат свои подопечных. По мнению специалиста, россияне должны были завоевывать минимум три-четыре золотые награды.

Когуашвили заявил, что после Олимпийских игр в Рио-де- Жанейро, где чемпионами стали Давит Чакветадзе и Роман Власов, а бронзу в тяжелом весе завоевал Сергей Семенов, на чемпионате в Париже хотелось выступить достойно. "Вины с себя я не снимаю. Думаю, надо было быть еще жестче и, возможно, вспомнить о дедовских методах", - отметил тренер.

Как отметил в беседе с ТАСС президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили, ситуация будет подвержена жесточайшему анализу, по итогам которого будут сделаны организационные выводы. И напомнил, что основная задача для сборной - сформировать дееспособный состав к основному событию четырехлетия - Олимпийским игры 2020 года в Токио.

При этом Мамиашвили сделал ремарку - российская команда боролась в новых условиях, поскольку Объединенный мир борьбы (UWW) после Олимпиады в Рио-де-Жанейро пошел на эксперимент и на некоторое время отменил борьбу в партере, в который попадают спортсмены за пассивное ведение боя. В этом аспекте россияне традиционно сильны. В частности явный фаворит турнира двукратный олимпийский чемпион Лондона и Рио-де-Жанейро Роман Власов проиграл в Париже в первой же схватке не самому титулованному сопернику. Спустя день по окончании турнира борцов-классиков UWW принял решение вернуть привычные правила.

Одна бронза и две травмы

Женской сборной России по спортивной борьбе на чемпионате мира в Париже досталась лишь бронза - Валерии Лазинской в весовой категории до 63 кг. По мнению тренера команды Юрия Шахмурадова результат явно неудовлетворительный, а причины произошедшего - плохая физическая подготовка и травмы, что связано с проблемами работы в регионах.

С травмами с чемпионата мира в Париже домой уехали серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Валерия Коблова и чемпионка России Любовь Овчарова. "Ответственность за такой результат беру на себя, - сказал Шахмурадов. - Будут ли новые имена в нашей сборной? Команда будет обновлена через год как минимум наполовину".

Последний шанс

Российские борцы вольного стиля завоевали в Париже три серебра и две бронзы. Серебряные медали на счету олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева (весовая категория до 97 кг), Хетика Цаболова (74 кг) и Гаджимурада Рашидова (61 кг). Бронзовые награды в активе Алана Гогаева (65 кг) и Владислава Валиева (86 кг). Впервые с 1954 года отечественные вольники остались без побед в финале мирового первенства. Не смог выиграть золото и очевидный лидер сборной олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев.

Капитан команды Садулаев дебютировал на чемпионате мира в новой весовой категории до 97 кг, Олимпийские игры борец выиграл в весе 86 кг. В финале россиянин уступил чемпиону мира, олимпийскому чемпиону Рио-де-Жанейро американцу Кайлу Снайдеру.

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев отметил в беседе с журналистами - любое поражение болезненно как для него, так и для всей сборной. Но в этот раз руководство команды посчитало, что шанс нужно было дать молодежи сборной, иначе "золотого резерва у сборной уже не будет".

"Мы должны были посмотреть, как проявят себя на главном международном старте года чемпионы России. Чтобы это увидела федерация и те, кто бьет себя в грудь со словами "мой выиграл чемпионат России и должен ехать на мир", - рассказал главный тренер.

Садулаев по окончании турнира принес извинения болельщикам за выступление от всей команды, а руководству ФСБР и тренерам дал слово, что "подобного больше никогда не повторится".

Хороший повод поговорить

Подводя итоги чемпионата в Париже, президент ФСБР Мамиашвили заявил, что такой результат - серьезный звонок за три года до Олимпийских игр в Токио.

"Если спортсмен проигрывает за пять секунд до конца схватки, это нюансы, мы их доработаем. Но в данном случае речь идет о радикальном решении глобальных проблем, таких как территориальное финансирование, жесткий контроль на местах, ответственность там, где наш вид спорта имеет глобальные традиции, без всего этого тотального превосходства не будет. Произошедшее в Париже - серьезный звонок за три года до Олимпиады", - подчеркнул президент ФСБР.

По его словам произошедшее - серьезный повод для разговора на высоком уровне. "Чтобы конкурировать и сохранять лидирующие позиции нынешнего подхода уже недостаточно. Необходимо сконцентрироваться на одном из приоритетных видов спорта в олимпийской программе, а этого не происходит. И сейчас мы пожинаем плоды того, о чем предупреждали еще 8-9 лет назад", - рассказал глава ФСБР.