Муратов и Константинова завоевали серебро Универсиады в ушу-таолу

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ТАСС, 27 августа. Россияне Павел Муратов и Сандра Константинова завоевали серебряные медали в ушу-таолу на Универсиаде в Тайбэе.
Первое место у мужчин занял китаец Ли Мэннань, третье - представитель Тайваня Tсай Tсэ-Минь.
У женщин победу одержала Ли И, представляющая Макао. Третьей стала японка Аюка Хонда.
Всего в активе сборной России на Универсиаде 69 медалей - 15 золотых, 23 серебряных и 31 бронзовая.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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Золото
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Серебро
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Бронза
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко