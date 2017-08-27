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Муратов и Константинова завоевали серебро Универсиады в ушу-таолу

Спорт
27 августа, 6:09 UTC+3 ТАСС

Победили китаец Ли Мэннань и Ли И из Макао

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 27 августа. Россияне Павел Муратов и Сандра Константинова завоевали серебряные медали в ушу-таолу на Универсиаде в Тайбэе.

Первое место у мужчин занял китаец Ли Мэннань, третье - представитель Тайваня Tсай Tсэ-Минь.

У женщин победу одержала Ли И, представляющая Макао. Третьей стала японка Аюка Хонда.

Всего в активе сборной России на Универсиаде 69 медалей - 15 золотых, 23 серебряных и 31 бронзовая.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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