Мэйуэзер нокаутировал Макгрегора в поединке по правилам бокса

ТАСС, 27 августа. ТАСС, 27 августа. Американский профессиональный боксер Флойд Мэйуэзер победил ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде в бою по правилам бокса, который прошел в Лас-Вегасе на арене "Ти-Мобайл".

Макгрегор с первых секунд пошел вперед, принявшись атаковать соперника с обеих рук. Американец ушел в оборону и в первом раунде не пропустил практически ни одного удара. Только в середине раунда ирландец поймал его апперкотом на промахе встречным ударом. В целом Мэйуэзер выбрал выжидательную тактику и не форсировал события в атаке, сделав акцент на оборону и обманные действия.

Американец позволил сопернику в первых раундах больше выкладываться, тогда как сам экономил силы и атаковал не часто, но точно. Уже в четвертом раунде Мэйуэзер взял инициативу в свои руки и стал контролировать ход поединка, который все больше приобретал тактический рисунок.

В седьмом раунде Макгрегор заметно устал, стал больше пропускать и замедлился в атакующем плане. Он стал все чаще вязать соперника и клинчевать, но это ему не сильно помогало. Ирландец был близок к падению в девятом раунде, а в десятом наступила развязка. После ряда сильных ударов американца судья остановил поединок, увидев, что Макгрегор еле держится на ногах, и присудив победу Мэйуэзеру техническим нокаутом.

В целом Макгрегор выглядел достойно в этом поединке, но ему не хватило физической выносливости и опыта. Мэйуэзер выбрал превосходную тактику, присмотревшись и сэкономив силы в первых раундах, он прибавил в атакующем плане во второй половине боя и воспользовался усталостью соперника.

Почти $600 млн на двоих

В послужном списке 40-летнего Мэйуэзера теперь 50 побед (27 - нокаутом), ни одного поражения. Он впервые победил нокаутом с 2011 года. 29-летний Макгрегор, являющийся обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, дебютировал в профессиональном боксе. В смешанных единоборствах на его счету 21 победа (19 - досрочно), три поражения.

За этот поединок Мэйуэзер получит гарантированный гонорар в $100 млн, Макгрегор - 30 млн. Доходы могут возрасти за счет продаж телетрансляций. По предварительным расчетам, эта сумма может быть увеличена в четыре раза и составит почти 600 млн на двоих.

Начало поединка было отложено из-за большого количества желающих приобрести платную трансляцию (Pay-per view). Система не справилась с наплывом, из-за чего главное событие боксерского вечера в Лас-Вегасе началось с опозданием. Это не первый подобный случай в карьере Мэйуэзера - в 2015 году его бой против филиппинца Мэнни Пакьяо (победа американца по очкам) также был отложен из-за перегрузки системы оплаты.

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC), в рамках которого проводил свои поединки Мэйуэзер, объявил о выставлении на кон боя особого титула под названием "Денежный пояс" (Money Belt), который был учрежден специально для противостояния Мэйуэезера и Макгрегора. Пояс стилизован под настоящие титульные пояса организации и изготовлен из крокодиловой кожи, он содержит 3360 бриллиантов, 600 сапфиров, 160 изумрудов и 1,5 кг 24-каратного золота. Учреждение титула не означает санкционирование боя со стороны WBC, поэтому данный поединок не повлечет за собой рейтинговые изменения для Мэйуэзера и Макгрегора.

Официальный гонорар американца за бой составил $100 млн, Макгрегора - 30 млн (рекордный контракт для ирландца), однако в данную сумму не были включены процент с продажи билетов, сувенирной продукции и платных трансляций (Pay-per view), а также бонусы за результат поединка, из-за чего итоговый гонорар спортсменов может быть увеличен в несколько раз.

Карьеры спортсменов

Мэйуэзер провел свой 50-й бой за карьеру, одержав победы во всех из них. При этом досрочно американец, который считается образцом оборонительного стиля, завершил лишь 27 поединков. Мэйуэзер в разные годы проводил бои практически со всеми ведущими боксерами в своих весовых категориях - его соперниками были Пакьяо, американцы Шейн Мосли, Андре Берто, Шармба Митчелл, Виктор Ортис, Оскар Де Ла Хойя, Заб Джуда, мексиканцы Сауль Альварес, Хуан Мануэль Маркес и Хесус Чавес, Мигель Котто из Пуэрто-Рико. При этом в 2015 году после поединка с Берто Мэйуэзер объявил о завершении карьеры, однако летом текущего года стало известно, что американец возобновит выступления ради поединка с Макгрегором.

Ранее Мэйуэзер неоднократно заявлял о желании довести счет своих поединков до круглого, превзойдя тем самым достижение бывшего чемпиона мира американского боксера Рокки Марчиано, который проводил бои в 40-50-х годах. Марчиано провел за карьеру 49 поединков, одержав победы во всех из них, причем 43 из них - нокаутом (один из лучших результатов в истории бокса). Ранее Марчиано считался единственным боксером-чемпионом мира, завершившим карьеру непобежденным. Теперь к нему присоединился еще и Мэйуэзер, который, как было объявлено ранее, после боя с Макгрегором окончательно завершит карьеру.

Для Макгрегора данный бой стал дебютным в статусе профессионального боксера, ранее ирландец проводил поединки только в смешанных единоборствах. На счету ирландца 24 поединка, 21 победа (18 - нокаутом) и три поражения. Он является единственным бойцом в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который владел двумя титулами в разных весовых категориях одновременно (в легкой и полулегкой, однако позднее организация лишила его титула в полулегком весе из-за пассивности).