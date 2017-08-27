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Котто завоевал титул чемпиона мира WBO, победив Камегаи

Спорт
27 августа, 9:01 UTC+3 ТАСС

После поединка Котто заявил, что хочет провести еще один бой, в декабре, а затем завершить карьеру

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Мигель Котто

Мигель Котто

©  EPA/JUSTIN LANE, архив

ТАСС, 27 августа. Пуэрториканец Мигель Котто завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг. В 12-раундовом поединке в американском Карсоне (штат Калифорния) он выиграл у японца Йосихиро Камегаи по очкам.

Судьи единогласно отдали победу 36-летнему Котто с подавляющим преимуществом - 120:108, 118:110, 119:109.

Теперь на счету пуэрториканца 41 победа (33 нокаутом) и пять поражений. Котто провел первый поединок с ноября 2015 года, когда проиграл мексиканцу Саулю Альваресу и расстался с поясом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в весе до 66,68 кг.

После поединка Котто заявил, что хочет провести еще один бой, в декабре, а затем завершить карьеру. Тренер боксера Фредди Роуч сообщил, что соперником может стать победитель боя между казахстанцем Геннадием Головкиным и Альваресом, который состоится 17 сентября.

В активе 34-летнего Камегаи 27 побед (24 нокаутом), четыре поражения и две ничьи.

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