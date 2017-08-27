Российские теннисисты Музаев и Карацев вышли в финал Универсиады в парном разряде

ТАСС, 27 августа. Россияне Ричард Музаев и Аслан Карацев победили представителей Гонконга Чун Хун Вона и Пак Лон Ёна в полуфинале теннисного турнира в парном разряде на Универсиаде в Тайбэе.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу россиян. Матч продолжался 1 час 29 минут.

В финале россияне сыграют с британцами Джеком Финделом- Хоукинсом и Луком Кристофом Джонсоном. Матч пройдет 28 августа.

Универсиада завершится 30 августа.