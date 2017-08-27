Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские теннисисты Музаев и Карацев вышли в финал Универсиады в парном разряде

Спорт
27 августа, 9:43 UTC+3 ТАСС

В финале россияне сыграют с британцами Джеком Финделом- Хоукинсом и Луком Кристофом Джонсоном

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 27 августа. Россияне Ричард Музаев и Аслан Карацев победили представителей Гонконга Чун Хун Вона и Пак Лон Ёна в полуфинале теннисного турнира в парном разряде на Универсиаде в Тайбэе.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу россиян. Матч продолжался 1 час 29 минут.

В финале россияне сыграют с британцами Джеком Финделом- Хоукинсом и Луком Кристофом Джонсоном. Матч пройдет 28 августа.

Универсиада завершится 30 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Летняя Универсиада-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор
15
Мэйуэзер нокаутировал Макгрегора в поединке по правилам бокса
Футболисты "Зенита"
14
"Зенит" победил "Утрехт" и вышел в групповой этап Лиги Европы
Футболисты ЦСКА
12
ЦСКА победил "Янг Бойз" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ДТП в Брянской области погибли четыре человека
2
Строители приступили к установке железнодорожной арки Крымского моста
3
Из квартиры в центре Москвы похищены украшения почти на 8 млн рублей
4
Мэйуэзер считает, что Макгрегор провел отличный боксерский поединок
5
Мэйуэзер нокаутировал Макгрегора в поединке по правилам бокса
6
Хрюнов: Мэйуэзер при желании мог закончить бой с Макгрегором раньше
7
Российский боец ММА Нурмагомедов отказался от боя с бразильцем Барбозой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама