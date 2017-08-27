Российские теннисисты Музаев и Карацев вышли в финал Универсиады в парном разряде

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ТАСС, 27 августа. Россияне Ричард Музаев и Аслан Карацев победили представителей Гонконга Чун Хун Вона и Пак Лон Ёна в полуфинале теннисного турнира в парном разряде на Универсиаде в Тайбэе.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу россиян. Матч продолжался 1 час 29 минут.
В финале россияне сыграют с британцами Джеком Финделом- Хоукинсом и Луком Кристофом Джонсоном. Матч пройдет 28 августа.
Универсиада завершится 30 августа.