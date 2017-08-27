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Боксерский бой Мэйуэзер - Макгрегор побил рекорд по количеству проданных трансляций

Спорт
27 августа, 10:02 UTC+3 ТАСС

По словам Флойда Мэйуэзера, поединок побил рекорд по pay-per view и собрал более $80 млн от проданных билетов

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Конор Макгрегор против Флойда Мэйуэзера

Конор Макгрегор против Флойда Мэйуэзера

© AP Photo/Eric Jamison

ТАСС, 27 августа. Поединок по правилам бокса между ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором и американским боксером Флойдом Мэйуэзером побил рекорд по числу проданных платных трансляций (pay-per view). Об этом Мэйуэзер сообщил на пресс-конференции.

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Бой между 40-летним Мэйуэзером и 29-летним Макгрегором прошел в Лас-Вегасе на арене "Ти-Мобайл" и завершился победой американца в 10-м раунде техническим нокаутом. Для Макгрегора данный бой стал дебютным в качестве профессионального боксера, Мэйуэзер провел свой последний поединок в карьере. Предыдущий рекорд по проданным трансляциям был установлен на поединке Мэйуэзера с филиппинцем Мэнни Пакьяо в 2015 году (4,4 млн просмотров).

"Мы побили рекорд по pay-per view и собрали за билеты более $80 млн", - сказал Мэйуэзер, не уточнив число проданных платных трансляций.

Тем не менее ранее стало известно о том, что организаторы боя не смогли продать все билеты на поединок. Всего бой посетило 14 623 зрителя при вместимости арены в 20 тыс.

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