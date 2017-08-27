Российские баскетболисты разгромили команду ОАЭ на Универсиаде

ТАСС, 27 августа. Мужская сборная России по баскетболу победила команду ОАЭ со счетом 116:55 в матче утешительного турнира за 17-24-е места на Универсиаде в Тайбэе.

Самым результативным игроком матча стал Александр Курбатов, набравший 23 очка и сделавший 12 подборов.

Следующий матч сборная России проведет против команды Японии 28 августа.

Универсиада завершится 30 августа.