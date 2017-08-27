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Российские баскетболисты разгромили команду ОАЭ на Универсиаде

Спорт
27 августа, 10:43 UTC+3 ТАСС

Встреча утешительного раунда завершилась со счетом 116:55 в пользу российской команды

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ТАСС, 27 августа. Мужская сборная России по баскетболу победила команду ОАЭ со счетом 116:55 в матче утешительного турнира за 17-24-е места на Универсиаде в Тайбэе.

Самым результативным игроком матча стал Александр Курбатов, набравший 23 очка и сделавший 12 подборов.

Следующий матч сборная России проведет против команды Японии 28 августа.

Универсиада завершится 30 августа.

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