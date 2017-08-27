Российские баскетболисты разгромили команду ОАЭ на Универсиаде

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ТАСС, 27 августа. Мужская сборная России по баскетболу победила команду ОАЭ со счетом 116:55 в матче утешительного турнира за 17-24-е места на Универсиаде в Тайбэе.
Самым результативным игроком матча стал Александр Курбатов, набравший 23 очка и сделавший 12 подборов.
Следующий матч сборная России проведет против команды Японии 28 августа.
Универсиада завершится 30 августа.