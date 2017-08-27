Проводников рад, что Мэйуэзер в боксерском поединке сделал из Макгрегора клоуна

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Руслан Проводников доволен, что Флойд Мэйуэзер-младший в поединке с бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором продемонстрировал комичность формата проведения этого боксерского поединка. Об этом он рассказал ТАСС.

В воскресенье 40-летний Мэйуэзер победил 29-летнего Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде. 12-раундовый поединок в весовой категории до 69,9 кг прошел по правилам бокса в Лас-Вегасе. Для Макгрегора данный бой стал дебютным в качестве профессионального боксера, Мэйуэзер провел свой последний поединок в карьере.

"У меня было лишь одно желание - чтобы Мэйуэзер показал свой класс и что такое бокс. Бокс - это не драка, а искусство. При всем уважении к Макгрегору, мне хотелось, чтобы Мэйуэзер сделал из него клоуна, поскольку не может спортсмен просто так перейти в бокс и драться на равных. Так что слава богу, что это случилось", - сказал Проводников.

"Бой я не смотрел, не хотел тратить время на то, что мне неинтересно. Мне лишь хотелось, чтобы Мэйуэзер продемонстрировал, что такое бокс, чтобы другим было неповадно", - добавил он.

В послужном списке Мэйуэзера теперь 50 побед (27 - нокаутом), ни одного поражения. Он впервые победил нокаутом с 2011 года. Макгрегор, являющийся обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, дебютировал в профессиональном боксе. В смешанных единоборствах на его счету 21 победа (19 - досрочно), три поражения.