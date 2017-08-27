Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Проводников рад, что Мэйуэзер в боксерском поединке сделал из Макгрегора клоуна

Спорт
27 августа, 11:44 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Проводников считает, что не может спортсмен просто так перейти в бокс и драться на равных

Поделиться
Материал из 1 страницы
Руслан Проводников

Руслан Проводников

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Руслан Проводников доволен, что Флойд Мэйуэзер-младший в поединке с бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором продемонстрировал комичность формата проведения этого боксерского поединка. Об этом он рассказал ТАСС.

В воскресенье 40-летний Мэйуэзер победил 29-летнего Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде. 12-раундовый поединок в весовой категории до 69,9 кг прошел по правилам бокса в Лас-Вегасе. Для Макгрегора данный бой стал дебютным в качестве профессионального боксера, Мэйуэзер провел свой последний поединок в карьере.

Смотрите также
Флойд Мэйуэзер после поединка с Конором Макгрегором

Доказательство превосходства: Мэйуэзер досрочно одержал победу в бою с Макгрегором

"У меня было лишь одно желание - чтобы Мэйуэзер показал свой класс и что такое бокс. Бокс - это не драка, а искусство. При всем уважении к Макгрегору, мне хотелось, чтобы Мэйуэзер сделал из него клоуна, поскольку не может спортсмен просто так перейти в бокс и драться на равных. Так что слава богу, что это случилось", - сказал Проводников.

"Бой я не смотрел, не хотел тратить время на то, что мне неинтересно. Мне лишь хотелось, чтобы Мэйуэзер продемонстрировал, что такое бокс, чтобы другим было неповадно", - добавил он.

В послужном списке Мэйуэзера теперь 50 побед (27 - нокаутом), ни одного поражения. Он впервые победил нокаутом с 2011 года. Макгрегор, являющийся обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, дебютировал в профессиональном боксе. В смешанных единоборствах на его счету 21 победа (19 - досрочно), три поражения.

Смотрите также

Кличко: Макгрегор показал хорошие боксерские навыки в поединке с Мэйуэзером

Глава UFC Уайт не хочет, чтобы Макгрегор снова боксировал

Шлеменко: бой Мэйуэзер - Макгрегор не имеет отношения к спорту

Глава WBC: бокс доказал превосходство над ММА благодаря победе Мэйуэзера над Макрегором

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор
15
Мэйуэзер нокаутировал Макгрегора в поединке по правилам бокса
Футболисты "Зенита"
14
"Зенит" победил "Утрехт" и вышел в групповой этап Лиги Европы
Футболисты ЦСКА
12
ЦСКА победил "Янг Бойз" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Строители приступили к установке железнодорожной арки Крымского моста
2
Доказательство превосходства: Мэйуэзер досрочно одержал победу в бою с Макгрегором
3
Из квартиры в центре Москвы похищены украшения почти на 8 млн рублей
4
Все пропало: хакеры и HBO испортили седьмой сезон "Игры престолов"
5
Мэйуэзер нокаутировал Макгрегора в поединке по правилам бокса
6
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
7
Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор проведут "бой века" по правилам бокса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама