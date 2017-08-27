Олимпийская чемпионка синхронистка Давыдова включена в Зал славы мирового плавания

ТАСС, 27 августа. Пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании россиянка Анастасия Давыдова включена в Зал славы мирового плавания в американском Форт-Лодердейле. Об этом сообщает пресс-служба Федерации синхронного плавания России.

Давыдова является пятикратной олимпийской чемпионкой, 13-кратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы. В 2010 году Международная федерация водных видов спорта признала Давыдову лучшей синхронисткой десятилетия 2000-2009.

Помимо Давыдовой, в Зал славы входят еще четыре российские синхронистки: Елена Азарова, Ольга Брусникина, Анастасия Ермакова и Мария Киселева.