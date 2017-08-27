Олимпийского чемпиона по борьбе Садулаева обокрали в Париже после окончания ЧМ

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ПАРИЖ, 27 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский борец вольного стиля, олимпийский чемпион 2016 года в весовой категории до 86 кг Абдулрашид Садулаев, выступавший на чемпионате мира в Париже, после окончания соревнований стал жертвой грабителей. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.
У спортсмена украли сумку с деньгами и документами из отеля, в котором жила российская команда.
"У Абдулрашида украли и паспорт. Утром, когда завтракали и готовились ехать в аэропорт, на видео все видно, грабители арабской внешности. Я остался с ним, сейчас едем в консульство. Пока не знаем, насколько тут придется остаться, на возмещение расходов даже не надеемся", - сказал Тедеев.
В субботу Садулаев в борьбе за золото чемпионата мира в весовой категории до 97 кг уступил американцу Кайлу Снайдеру. "Беда не приходит одна", - добавил главный тренер.