Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Олимпийского чемпиона по борьбе Садулаева обокрали в Париже после окончания ЧМ

Спорт
27 августа, 11:59 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Вероника Советова

По словам главного тренера сборной России по вольной борьбе Дзамболата Тедеева, у российского борца украли сумку с деньгами и документами из отеля, где жила команда

Поделиться
Материал из 1 страницы
Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев

© Михаил Метцель/ТАСС

ПАРИЖ, 27 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский борец вольного стиля, олимпийский чемпион 2016 года в весовой категории до 86 кг Абдулрашид Садулаев, выступавший на чемпионате мира в Париже, после окончания соревнований стал жертвой грабителей. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

У спортсмена украли сумку с деньгами и документами из отеля, в котором жила российская команда.

"У Абдулрашида украли и паспорт. Утром, когда завтракали и готовились ехать в аэропорт, на видео все видно, грабители арабской внешности. Я остался с ним, сейчас едем в консульство. Пока не знаем, насколько тут придется остаться, на возмещение расходов даже не надеемся", - сказал Тедеев.

В субботу Садулаев в борьбе за золото чемпионата мира в весовой категории до 97 кг уступил американцу Кайлу Снайдеру. "Беда не приходит одна", - добавил главный тренер.

Смотрите также

Увидеть Париж и не услышать гимна: российские борцы остались без золота чемпионата мира

Тедеев: отсутствие золота на ЧМ болезненно, но нужно было дать шанс молодым борцам

Борец Садулаев извинился перед болельщиками за отсутствие золота у сборной на ЧМ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор
15
Мэйуэзер нокаутировал Макгрегора в поединке по правилам бокса
Футболисты "Зенита"
14
"Зенит" победил "Утрехт" и вышел в групповой этап Лиги Европы
Футболисты ЦСКА
12
ЦСКА победил "Янг Бойз" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Строители приступили к установке железнодорожной арки Крымского моста
2
Доказательство превосходства: Мэйуэзер досрочно одержал победу в бою с Макгрегором
3
Из квартиры в центре Москвы похищены украшения почти на 8 млн рублей
4
Все пропало: хакеры и HBO испортили седьмой сезон "Игры престолов"
5
Мэйуэзер нокаутировал Макгрегора в поединке по правилам бокса
6
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
7
Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор проведут "бой века" по правилам бокса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама