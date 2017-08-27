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Футбольный клуб ЦСКА может снизить цены на билеты в сезоне-2018/19

Спорт
27 августа, 12:28 UTC+3 ТАСС

В ближайшее время еду можно будет заказать по телефону прямо во время матчей

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Материал из 1 страницы
Болельщики ЦСКА

Болельщики ЦСКА

© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 27 августа. Стоимость билетов на домашние матчи футбольного клуба ЦСКА в сезоне-2018/19 может стать ниже. Об этом заявил коммерческий директор клуба Андрей Зарубьян, чьи слова приводит пресс-служба ЦСКА.

"Проводили соответствующие опросы, и выяснилось, что возможная высокая стоимость посещения стадиона не была основной причиной, - сказал Зарубьян. - Проводя аналогию с другими клубами, могу сказать, что у кого-то стоимость билетов чуть выше, у кого-то чуть ниже. Тем не менее, вполне вероятно, что в сезоне-2018/19 мы пойдем на некоторое снижение цен. В текущем сезоне, по понятным причинам, это не представляется возможным, поскольку мы уже продали определенное количество абонементов".

Зарубьян отметил, что клуб работает над улучшением качества сервисов для болельщиков. "В скором времени, чтобы пройти на стадион, будет достаточно наличия мобильного устройства, с которого приобретен билет, - сказал Зарубьян. - Кроме того, гораздо проще будет заказать еду во время матчей, зритель сделает заказ, оплатит его с телефона, и разносчик доставит еду прямо к ряду на трибуне. В самое ближайшее время появится возможность покупки с телефона атрибутики и сувениров из официального клубного магазина".

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