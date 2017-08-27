Анисимов: единогласное переизбрание Визера на пост президента IJF полностью заслуженно

БУДАПЕШТ, 27 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Глава Федерации дзюдо России Василий Анисимов считает полностью заслуженным единогласное переизбрание Мариуса Визера на пост президента Международной федерации дзюдо (IJF). Об этом Анисимов сообщил в интервью ТАСС.

Визер единогласно был переизбран на новый 4-летний срок на конгрессе организации в пятницу.

"Это полностью заслуженно, ведь Мариус вложил всю свою жизнь в этот спорт, не переставая его развивать и совершенствовать, - сказал Анисимов. - Благодаря его усилиям дзюдо не только меняется, оно распространяется по миру, сейчас мы можем увидеть ребят в белых кимоно в Африке, в Южной Америке. Мне особенно приятно отметить стремительное развитие нашего вида спорта в Казахстане. Сейчас в этой стране у сборной России очень много конкурентов, но мне, как уроженцу Казахстана, это особенно приятно".

Визер возглавил IJF в 2007 году.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: http://tass.ru/opinions/interviews/4478649