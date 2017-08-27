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Волков назвал победу в пасьюте самой легкой на ЧМ по летнему биатлону

Спорт
27 августа, 12:50 UTC+3 ЧАЙКОВСКИЙ край/ 27, августа. /ТАСС

В трех гонках турнира Алексей Волков завоевал три награды - два золота и одно серебро

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Российский спортсмен Алексей Волков во время гонки преследования среди мужчин на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском

Российский спортсмен Алексей Волков во время гонки преследования среди мужчин на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском

© Владимир Смирнов/ТАСС

ЧАЙКОВСКИЙ /Пермский край/, 27 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Алексей Волков свою победу в гонке преследования назвал самой легкой на чемпионате мира по летнему биатлону, который проходит в Чайковском. Об этом он рассказал журналистам после окончания соревнований.

Волков занял первое место в гонке преследования, допустив один промах. Вторым стал Антон Шипулин, бронзу завоевал болгарин Красимир Анев.

"Я настраивал себя на этом чемпионате только на первое место. Сегодня, наверное, самый легкий день из трех получился. У нас пока было не так много скоростной работы. На огневом рубеже было немного тяжело, цеплялся за каждый выстрел, старался", - сказал Волков.

"В трех гонках набрал три штрафа - вполне достойный результат. Три старта, три медали. Рассчитывал стать пятикратным, но немного не получилось. Завтра мы уже переезжаем в Тюмень на сборы", - добавил он.

Биатлонист в Чайковском стал первым в смешанной эстафете и вторым в спринтерской гонке.

Чемпионат мира завершится в воскресенье.

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