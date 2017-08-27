Президент Федерации дзюдо России рассчитывает на хороший результат сборной на ЧМ

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БУДАПЕШТ, 27 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Глава Федерации дзюдо России Василий Анисимов ожидает, что национальная сборная покажет хорошие результаты на чемпионате мира, который пройдет в Будапеште. Об этом Анисимов сообщил в интервью ТАСС.
"Ожидания самые высокие, команда сильная, настрой отличный, но гадать на результат не хочу, это спорт, - сказал Анисимов. - В любом случае мы надеемся на победу, ведь готовились очень серьезно, отдавая себя без остатка. Недавно мы провели сборы в Чечне, за что большое спасибо главе республики Рамзану Кадырову, он сумел обеспечить ребят всем самым необходимым, создал отличную инфраструктуру, спортивную атмосферу. Кадыров сам очень спортивный человек и как никто понимает, что нужно дзюдоистам".
Чемпионат мира по дзюдо пройдет с 28 августа по 3 сентября в Будапеште. Ранее генеральный менеджер сборной России Эцио Гамба сказал ТАСС, что национальной команде по силам завоевать минимум три золотые медали на турнире.