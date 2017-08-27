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Мещеряков: игра ФК "Локомотив" показывает, что есть возможности для ее улучшения

Спорт
27 августа, 13:01 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

После восьми туров чемпионата России "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице

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Анатолий Мещеряков

Анатолий Мещеряков

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Игра футболистов "Локомотива" в матче с "Уралом" показывает, что возможности для ее улучшения и усиления еще есть. Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков.

В субботу "Локомотив" в матче восьмого тура чемпионата России на своем поле обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 2:1.

"Было довольно много времени, когда мы играли очень достойно, и такую игру, которая была в первые 30 минут второго тайма, надо показывать всегда, к этому надо стремиться. Все футболисты вчера сделали все для победы", - сказал Мещеряков.

"Мы с "Уралом" всегда играем непросто, и то, что уральцы проиграли впервые в сезоне, тоже о многом говорит. Но игра показывает, что есть возможности для ее улучшения и усиления, и думаю, тренеры над этим будут работать", - добавил Мещеряков.

После восьми туров чемпионата России "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

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