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Мужская сборная России выиграла командный зачет в прыжках в воду на Универсиаде

Спорт
27 августа, 13:10 UTC+3 ТАСС

Второе место заняла сборная Южной Кореи

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Илья Захаров

Илья Захаров

© EPA/JENS BUETTNER

ТАСС, 27 августа. Мужская сборная России стала победителем командного зачета в соревнования по прыжкам в воду на Универсиаде в Тайбэе.

Россияне заработали 3592,71 балла. Второе место заняла сборная Южной Кореи (3392,00), третьей стала команда Мексики (3337,86).

Всего российские прыгуны в воду завоевали девять медалей на летней Универсиаде 2017 года.

Илья Захаров выиграл соревнования в прыжках с трехметрового трамплина, Роман Измайлов и Никита Шлейхер стали первыми в синхронных прыжках с 10-метровой вышки, Захаров и Евгений Кузнецов стали чемпионами в прыжках с трехметрового трамплина. Серебро завоевали Кузнецов (3-метровый трамплин), Шлейхер и Юлия Тимошинина (10-метровая вышка). Бронзовыми призерами стали Кузнецов (метровый трамплин), Юлия Тихомирова и Тимошинина (10-метровая вышка), Мария Полякова и Елена Черных (3-метровый трамплин).

Теперь в активе сборной России 70 медалей - 16 золотых, 23 серебряных и 31 бронзовая. Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете соревнований. Лидирует команда Японии (29-18-27), второй идет сборная Южной Кореи (26-18-25), третьей - команда Тайваня (17-22-16).

Универсиада завершится 30 августа.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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