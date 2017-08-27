Мужская сборная России выиграла командный зачет в прыжках в воду на Универсиаде

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ТАСС, 27 августа. Мужская сборная России стала победителем командного зачета в соревнования по прыжкам в воду на Универсиаде в Тайбэе.
Россияне заработали 3592,71 балла. Второе место заняла сборная Южной Кореи (3392,00), третьей стала команда Мексики (3337,86).
Всего российские прыгуны в воду завоевали девять медалей на летней Универсиаде 2017 года.
Илья Захаров выиграл соревнования в прыжках с трехметрового трамплина, Роман Измайлов и Никита Шлейхер стали первыми в синхронных прыжках с 10-метровой вышки, Захаров и Евгений Кузнецов стали чемпионами в прыжках с трехметрового трамплина. Серебро завоевали Кузнецов (3-метровый трамплин), Шлейхер и Юлия Тимошинина (10-метровая вышка). Бронзовыми призерами стали Кузнецов (метровый трамплин), Юлия Тихомирова и Тимошинина (10-метровая вышка), Мария Полякова и Елена Черных (3-метровый трамплин).
Теперь в активе сборной России 70 медалей - 16 золотых, 23 серебряных и 31 бронзовая. Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете соревнований. Лидирует команда Японии (29-18-27), второй идет сборная Южной Кореи (26-18-25), третьей - команда Тайваня (17-22-16).
Универсиада завершится 30 августа.
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко