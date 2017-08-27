Мещеряков: Эдер - хорошее приобретение для ФК "Локомотив", учитывая его зарплату

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Португальский нападающий Эдер является хорошим приобретением для футбольного клуба "Локомотив", учитывая зарплату, которую он будет получать. Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков.

Ранее в СМИ появилась информация, что 29-летний Эдер будет получать в "Локомотиве" чуть менее €1 млн в год.

"Игрок любой сборной, а особенно той, которая становилась чемпионом Европы, доказывает, что у него есть мастерство и достоинство. За ту зарплату, с которой мы его арендовали, это очень хорошее приобретение для команды. А когда он появится на поле, зависит от тренера, но я думаю, что в самое ближайшее время. Это усиление команды", - сказал Мещеряков.

По словам собеседника ТАСС, время для работы на трансферном рынке еще есть у всех клубов. Летнее трансферное окно закрывается в ночь с 31 августа на 1 сентября. "Трансферное окно еще не закрыто. Это не значит, что мы что-то ведем или не ведем, просто время еще есть у всех", - отметил глава совета директоров.

В феврале 2016 года Эдер на правах аренды перешел из валлийского "Суонси" во французский "Лилль". В мае того же года французский клуб выкупил нападающего и подписал с ним четырехлетний контракт. В прошедшем сезоне он провел 37 матчей в разных турнирах в составе "Лилля", забив семь мячей и отдав пять результативных передач. В финале чемпионата Европы 2016 года в матче против сборной Франции Эдер забил единственный гол в матче и принес сборной Португалии победу на турнире.