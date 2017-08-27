Шипулин примет решение о продолжении карьеры после Олимпиады

ЧАЙКОВСКИЙ /Пермский край/, 27 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2014 года в Сочи Антон Шипулин примет решение о продолжении карьеры после окончания Игр в южнокорейском Пхенчхане, которые пройдут в феврале 2018 года. Об этом он сообщил ТАСС после выступления на летнем чемпионате мира, который проходит в Чайковском.

Шипулин, на счету которого золотые медали Олимпиады и чемпионата мира в составе эстафетных команд, в августе отметил 30-летие.

"Поживем - увидим. После Олимпиады приму решение", - сказал Шипулин, отвечая на вопрос о продолжении карьеры после окончания сезона.

В воскресенье биатлонист стал вторым в гонке преследования на летнем чемпионате мира, первое место занял его партнер по команде Алексей Волков.

"Хотелось как можно больше медалей самого высокого достоинства, но я оказался менее готов к стрелковой работе, чем Алексей. У нас идет подготовительный период, мы специально не форсировали подготовку, не настраивались именно на этот чемпионат. Главная цель у нас - зима, Олимпийские игры. Этот чемпионат мира был проходящим в нашем подготовительном периоде, но, в принципе, я доволен", - сказал он.