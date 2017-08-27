Шипулин примет решение о продолжении карьеры после Олимпиады

Шипулин примет решение о продолжении карьеры после ОлимпиадыСпорт 27 августа, 13:20
Шипулин и Волков выступят на летнем чемпионате России по биатлонуСпорт 27 августа, 13:18
Мещеряков: Эдер - хорошее приобретение для ФК "Локомотив", учитывая его зарплатуСпорт 27 августа, 13:17
Войска Сирии и ВКС РФ разгромили самую боеспособную группировку ИГ в долине реки ЕвфратАрмия и ОПК 27 августа, 13:16
Мужская сборная России выиграла командный зачет в прыжках в воду на УниверсиадеСпорт 27 августа, 13:10
Мещеряков: игра ФК "Локомотив" показывает, что есть возможности для ее улучшенияСпорт 27 августа, 13:01
СМИ: умер режиссер "Техасской резни бензопилой" Тоуб ХуперКультура 27 августа, 12:58
"Спартак" сыграл вничью со "СКА-Хабаровском" и продлил безвыигрышную серию до трех матчейСпорт 27 августа, 12:58
Неисправность в севшем на мель теплоходе "Илья Муромец" устраненаПроисшествия 27 августа, 12:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧАЙКОВСКИЙ /Пермский край/, 27 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2014 года в Сочи Антон Шипулин примет решение о продолжении карьеры после окончания Игр в южнокорейском Пхенчхане, которые пройдут в феврале 2018 года. Об этом он сообщил ТАСС после выступления на летнем чемпионате мира, который проходит в Чайковском.
Шипулин, на счету которого золотые медали Олимпиады и чемпионата мира в составе эстафетных команд, в августе отметил 30-летие.
"Поживем - увидим. После Олимпиады приму решение", - сказал Шипулин, отвечая на вопрос о продолжении карьеры после окончания сезона.
В воскресенье биатлонист стал вторым в гонке преследования на летнем чемпионате мира, первое место занял его партнер по команде Алексей Волков.
"Хотелось как можно больше медалей самого высокого достоинства, но я оказался менее готов к стрелковой работе, чем Алексей. У нас идет подготовительный период, мы специально не форсировали подготовку, не настраивались именно на этот чемпионат. Главная цель у нас - зима, Олимпийские игры. Этот чемпионат мира был проходящим в нашем подготовительном периоде, но, в принципе, я доволен", - сказал он.