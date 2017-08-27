Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболист Эдер приедет в расположение "Локомотива" 30 августа на сбор в Австрию

Спорт
27 августа, 13:38 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

29-летний форвард подписал контракт с московским клубом в среду

Поделиться
Материал из 1 страницы
Эдер

Эдер

© AP Photo/Armando Franca

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Новый нападающий футбольного клуба "Локомотив" Эдер присоединится к команде 30 августа на сборе в Австрии. Об этом ТАСС сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

Смотрите также

Мещеряков: Эдер - хорошее приобретение для ФК "Локомотив", учитывая его зарплату

Новичок "Локомотива" Эдер получает визу, его участие в матче с "Уралом" под вопросом

Семин: Эдеру надо приспособиться к российской футбольной действительности

29-летний Эдер подписал контракт с "Локомотивом" в среду. Сбор московской команды в Австрии пройдет с 30 августа по 6 сентября.

"Эдер приедет на сбор в Австрию 30-го числа. В Москве его сейчас не будет, он присоединится к команде уже там", - сказал Семин.

В феврале 2016 года Эдер на правах аренды перешел из валлийского "Суонси" в "Лилль". В мае того же года французский клуб выкупил нападающего и подписал с ним четырехлетний контракт. В прошедшем сезоне он провел 37 матчей в разных турнирах в составе "Лилля", забив семь мячей и отдав пять результативных передач.

После восьми туров чемпионата России "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Столько же очков у лидирующего в чемпионате "Зенита", но санкт-петербургский клуб имеет одну игру в запасе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор
15
Мэйуэзер нокаутировал Макгрегора в поединке по правилам бокса
Футболисты "Зенита"
14
"Зенит" победил "Утрехт" и вышел в групповой этап Лиги Европы
Футболисты ЦСКА
12
ЦСКА победил "Янг Бойз" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Войска Сирии и ВКС РФ уничтожили более 800 боевиков ИГ в долине реки Евфрат
2
Автомобиль сбил женщину с ребенком на северо-востоке Москвы
3
Начался первый этап морской операции по установке железнодорожной арки Крымского моста
4
Неисправность в севшем на мель теплоходе "Илья Муромец" устранена
5
Нурмагомедов назвал "ограблением" боксерский бой Макгрегора с Мэйуэзером
6
Гаджиев: Макгрегор как боксер-новичок показал больше, чем многие соперники Мэйуэзера
7
Число жертв терактов в Каталонии увеличилось до 16
Темы дня
Новости партнеров
Реклама