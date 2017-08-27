Футболист Эдер приедет в расположение "Локомотива" 30 августа на сбор в Австрию

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Новый нападающий футбольного клуба "Локомотив" Эдер присоединится к команде 30 августа на сборе в Австрии. Об этом ТАСС сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

29-летний Эдер подписал контракт с "Локомотивом" в среду. Сбор московской команды в Австрии пройдет с 30 августа по 6 сентября.

"Эдер приедет на сбор в Австрию 30-го числа. В Москве его сейчас не будет, он присоединится к команде уже там", - сказал Семин.

В феврале 2016 года Эдер на правах аренды перешел из валлийского "Суонси" в "Лилль". В мае того же года французский клуб выкупил нападающего и подписал с ним четырехлетний контракт. В прошедшем сезоне он провел 37 матчей в разных турнирах в составе "Лилля", забив семь мячей и отдав пять результативных передач.

После восьми туров чемпионата России "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Столько же очков у лидирующего в чемпионате "Зенита", но санкт-петербургский клуб имеет одну игру в запасе.