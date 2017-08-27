Гаджиев: Макгрегор как боксер-новичок показал больше, чем многие соперники Мэйуэзера

Мэй не намерена подавать в отставку в 2019 годуМеждународная панорама 27 августа, 14:58
Кириленко: РФБ с надеждой, но не без опасений ждет выступления сборной на ЧЕСпорт 27 августа, 14:56
Генсек Федерации бокса России назвал "цирком" бой между Мэйуэзером и МакгрегоромСпорт 27 августа, 14:48
Ещенко: пауза в чемпионате пойдет на пользу футболистам "Спартака"Спорт 27 августа, 14:30
Чахкиев: Мэйуэзеру надо провести матч-реванш с Макгрегором по правилам MMAСпорт 27 августа, 14:16
Си Цзиньпин: Китай проведет великолепные Олимпийские игры в 2022 годуСпорт 27 августа, 13:57
Гаджиев: Макгрегор как боксер-новичок показал больше, чем многие соперники МэйуэзераСпорт 27 августа, 13:46
Слепцова заявила, что завершает карьеру из-за беременностиСпорт 27 августа, 13:43
Футболист Эдер приедет в расположение "Локомотива" 30 августа на сбор в АвстриюСпорт 27 августа, 13:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор достойно смотрелся в бою с американским боксером Флойдом Мэйуэзером. Таким мнением с ТАСС поделился глава промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев.
В воскресенье Мэйуэзер победил Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде. 12-раундовый поединок в весовой категории до 69,9 кг прошел по правилам бокса в Лас-Вегасе. Для Макгрегора данный бой стал дебютным в качестве профессионального боксера, Мэйуэзер провел свой последний поединок в карьере.
"Считаю, что обоих бойцов можно назвать победителями боя, оба могут занести его себе в актив. Мэйуэзер ожидаемо и уверенно выиграл, Макгрегор же смотрелся достойно и даже, я считаю, выиграл первые три раунда. Как боксер-новичок он показал гораздо больше, чем многие бывшие соперники Флойда. Действо не разочаровало, многие переживали, что будет какое- то разочарование, но есть что обсуждать, ведь шоу удалось", - отметил Гаджиев.
По словам собеседника агентства, Макгрегору не имеет смысла боксировать дальше. "Как боксер он далеко не продвинется, и на этом фоне потеряет многое как один из лучших бойцов ММА в мире. Хотя не исключаю, что Конор еще выступит по правилам бокса, все возможно", - сказал Гаджиев.
После победы над Макгрегором Мэйуэзер в очередной раз объявил о завершении карьеры. Собеседник агентства не исключил, что 40-летний американец при определенных обстоятельствах может вернуться на ринг. "Все будет зависеть от его финансового состояния, если там будут какие-то проблемы, то не исключено, что он снова выйдет на ринг. По логике, Флойд сделал все - стал рекордсменом, превзойдя рекорд Рокки Марчиано, у него 50 побед, что, наверное, никто и никогда не повторит, поэтому объективно это лучший вариант завершения карьеры", - заявил Гаджиев.
В послужном списке Мэйуэзера теперь 50 побед (27 - нокаутом), ни одного поражения. Он впервые победил нокаутом с 2011 года. Макгрегор, являющийся обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, дебютировал в профессиональном боксе. В смешанных единоборствах на его счету 21 победа (19 - досрочно) и три поражения.