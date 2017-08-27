Гаджиев: Макгрегор как боксер-новичок показал больше, чем многие соперники Мэйуэзера

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор достойно смотрелся в бою с американским боксером Флойдом Мэйуэзером. Таким мнением с ТАСС поделился глава промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев.

В воскресенье Мэйуэзер победил Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде. 12-раундовый поединок в весовой категории до 69,9 кг прошел по правилам бокса в Лас-Вегасе. Для Макгрегора данный бой стал дебютным в качестве профессионального боксера, Мэйуэзер провел свой последний поединок в карьере.

"Считаю, что обоих бойцов можно назвать победителями боя, оба могут занести его себе в актив. Мэйуэзер ожидаемо и уверенно выиграл, Макгрегор же смотрелся достойно и даже, я считаю, выиграл первые три раунда. Как боксер-новичок он показал гораздо больше, чем многие бывшие соперники Флойда. Действо не разочаровало, многие переживали, что будет какое- то разочарование, но есть что обсуждать, ведь шоу удалось", - отметил Гаджиев.

По словам собеседника агентства, Макгрегору не имеет смысла боксировать дальше. "Как боксер он далеко не продвинется, и на этом фоне потеряет многое как один из лучших бойцов ММА в мире. Хотя не исключаю, что Конор еще выступит по правилам бокса, все возможно", - сказал Гаджиев.

После победы над Макгрегором Мэйуэзер в очередной раз объявил о завершении карьеры. Собеседник агентства не исключил, что 40-летний американец при определенных обстоятельствах может вернуться на ринг. "Все будет зависеть от его финансового состояния, если там будут какие-то проблемы, то не исключено, что он снова выйдет на ринг. По логике, Флойд сделал все - стал рекордсменом, превзойдя рекорд Рокки Марчиано, у него 50 побед, что, наверное, никто и никогда не повторит, поэтому объективно это лучший вариант завершения карьеры", - заявил Гаджиев.

В послужном списке Мэйуэзера теперь 50 побед (27 - нокаутом), ни одного поражения. Он впервые победил нокаутом с 2011 года. Макгрегор, являющийся обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, дебютировал в профессиональном боксе. В смешанных единоборствах на его счету 21 победа (19 - досрочно) и три поражения.