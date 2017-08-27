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Слепцова заявила, что завершает карьеру из-за беременности

Спорт
27 августа, 13:43 UTC+3 ТАСС

В воскресенье биатлонистка выиграла гонку преследования на летнем чемпионате мира по биатлону в Чайковском

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Светлана Слепцова

Светлана Слепцова

© Владимир Смирнов/ТАСС

ТАСС, 27 августа. Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова завершила профессиональную карьеру биатлонистки из- за беременности. Об этом спортсменка сообщила в эфире телеканала "Матч ТВ".

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В воскресенье Слепцова выиграла гонку преследования на летнем чемпионате мира по биатлону в Чайковском (Пермский край). Данная гонка стала последней в карьере 31-летней биатлонистки.

"Сегодня отдавалась больше, чем на Олимпиаде, было особенное давление, очень счастлива, что доставила всем удовольствие, - сказала Слепцова. - Хотела бы поблагодарить всех, это моя последняя гонка. Завершаю карьерой из-за того, что скоро стану мамой".

Слепцова в составе сборной России завоевала золото Олимпиады 2010 года в Ванкувере в эстафете, также в ее активе золото эстафеты на чемпионате мира 2009 года в южнокорейском Пхенчхане и победа в смешанной эстафете на чемпионате Европы 2017 года в Польше.

В Кубке мира россиянка дебютировала в сезоне-2006/07. Всего на счету уроженки Ханты-Мансийска 11 побед на этапах Кубка мира, пять из которых она одержала в индивидуальных гонках.

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