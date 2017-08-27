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Си Цзиньпин: Китай проведет великолепные Олимпийские игры в 2022 году

Спорт
27 августа, 13:57 UTC+3 ТАСС

Глава КНР отметил, что Олимпиада будет способствовать развитию не только профессионального, но и массового спорта в стране

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Председатель КНР Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин

© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС, 27 августа. Китай готов к проведению зимних Олимпийских игр в 2022 году в Пекине на высоком уровне. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом в Тяньцзине, его слова приводит агентство Синьхуа.

"Мы полностью выполним обязательства, которые взяли на себя во время заявочной кампании, и проведем фантастические, великолепные зимние Олимпийские игры", - сказал Си Цзиньпин.

Глава КНР отметил, что Олимпиада будет способствовать развитию не только профессионального, но и массового спорта в стране. Си Цзиньпин и Бах посетили церемонию открытия Китайских национальных игр.

Пекин был выбран местом проведения зимних Олимпийских игр 2022 года в 2015 году. На проведение Олимпиады также претендовала Астана. Пекин станет первым городом, принимавшим и летние, и зимние Олимпийские игры.

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