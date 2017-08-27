Российские баскетболистки проиграли японкам в полуфинале Универсиады

ТАСС, 27 августа. Женская сборная России по баскетболу уступила команде Японии со счетом 63:84 в полуфинале Универсиады в Тайбэе.

Самым результативным игроком матча стала Саки Хаяси, набравшая 22 очка. В составе сборной России больше всех очков в активе Юлии Гладковой (19).

В финале сборная Японии встретится с австралийками. Россиянки сыграют с командой Тайваня в матче за третье место. Обе встречи пройдут 28 августа.

Универсиада завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко