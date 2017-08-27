Ещенко: пауза в чемпионате пойдет на пользу футболистам "Спартака"

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Двухнедельная пауза в чемпионате России пойдет на пользу футболистам "Спартака". Об этом ТАСС рассказал защитник красно-белых Андрей Ещенко.

"СКА-Хабаровск" сыграл вничью с московским "Спартаком" со счетом 0:0 в домашнем матче восьмого тура чемпионата России. Красно-белые продлили безвыигрышную серию до трех матчей.

"Трудно сказать, почему команде не удалось победить в Хабаровске, вроде бы и ударов много нанесли и ход игры контролировали, но везения не хватило. Пауза в чемпионате пойдет нам на пользу, за это время нужно вернуть фарт, уверенность в своих силах и постараться исправить ситуацию уже после перерыва", - сказал Ещенко.

В следующем туре "Спартак" примет казанский "Рубин", "СКА-Хабаровск" сыграет в гостях с екатеринбургским "Уралом". Обе встречи пройдут 10 сентября.

"СКА-Хабаровск" занимает 15-е место в турнирной таблице с шестью очками. "Спартак" поднялся на девятое место с девятью очками.