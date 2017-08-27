Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ещенко: пауза в чемпионате пойдет на пользу футболистам "Спартака"

Спорт
27 августа, 14:30 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Защитник красно-белых заявил, что в матче против "СКА-Хабаровска" футболистам "Спартака" для победы не хватило везения

Поделиться
Материал из 1 страницы
Андрей Ещенко

Андрей Ещенко

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Двухнедельная пауза в чемпионате России пойдет на пользу футболистам "Спартака". Об этом ТАСС рассказал защитник красно-белых Андрей Ещенко.

Смотрите также

Гендиректор "СКА-Хабаровска": наша команда провела со "Спартаком" одну из своих лучших игр

"Спартак" сыграл вничью со "СКА-Хабаровском" и продлил безвыигрышную серию до трех матчей

"СКА-Хабаровск" сыграл вничью с московским "Спартаком" со счетом 0:0 в домашнем матче восьмого тура чемпионата России. Красно-белые продлили безвыигрышную серию до трех матчей.

"Трудно сказать, почему команде не удалось победить в Хабаровске, вроде бы и ударов много нанесли и ход игры контролировали, но везения не хватило. Пауза в чемпионате пойдет нам на пользу, за это время нужно вернуть фарт, уверенность в своих силах и постараться исправить ситуацию уже после перерыва", - сказал Ещенко.

В следующем туре "Спартак" примет казанский "Рубин", "СКА-Хабаровск" сыграет в гостях с екатеринбургским "Уралом". Обе встречи пройдут 10 сентября.

"СКА-Хабаровск" занимает 15-е место в турнирной таблице с шестью очками. "Спартак" поднялся на девятое место с девятью очками.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор
15
Мэйуэзер нокаутировал Макгрегора в поединке по правилам бокса
Футболисты "Зенита"
14
"Зенит" победил "Утрехт" и вышел в групповой этап Лиги Европы
Футболисты ЦСКА
12
ЦСКА победил "Янг Бойз" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Войска Сирии и ВКС РФ уничтожили более 800 боевиков ИГ в долине реки Евфрат
2
Автомобиль сбил женщину с ребенком на северо-востоке Москвы
3
Начался первый этап морской операции по установке железнодорожной арки Крымского моста
4
Неисправность в севшем на мель теплоходе "Илья Муромец" устранена
5
Нурмагомедов назвал "ограблением" боксерский бой Макгрегора с Мэйуэзером
6
Гаджиев: Макгрегор как боксер-новичок показал больше, чем многие соперники Мэйуэзера
7
Число жертв терактов в Каталонии увеличилось до 16
Темы дня
Новости партнеров
Реклама