Женская сборная России стала второй в командном зачете в прыжках в воду на Универсиаде

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ТАСС, 27 августа. Женская сборная России заняла второе место в командном зачете в соревнованиях по прыжкам в воду на Универсиаде в Тайбэе.
Победителем стала сборная КНДР, третье место заняла команда Японии.
Всего российские прыгуны в воду завоевали десять медалей на летней Универсиаде 2017 года. Ранее в воскресенье мужская сборная России стала победителем командного зачета в прыжках в воду.
Илья Захаров выиграл соревнования в прыжках с трехметрового трамплина, Роман Измайлов и Никита Шлейхер стали первыми в синхронных прыжках с 10-метровой вышки, Захаров и Евгений Кузнецов стали чемпионами в прыжках с трехметрового трамплина. Серебро завоевали Кузнецов (3-метровый трамплин), Шлейхер и Юлия Тимошинина (10-метровая вышка). Бронзовыми призерами стали Кузнецов (метровый трамплин), Юлия Тихомирова и Тимошинина (10-метровая вышка), Мария Полякова и Елена Черных (3-метровый трамплин).
Теперь в активе сборной России 71 медаль - 16 золотых, 24 серебряных и 31 бронзовая. Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете соревнований. Лидирует команда Японии (29-18-28), второй идет сборная Южной Кореи (26-18-25), третьей - команда Тайваня (17-22-16).
Универсиада завершится 30 августа.
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко