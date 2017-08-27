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Российские ватерполистки проиграли сборной Венгрии в полуфинале Универсиады

Спорт
27 августа, 14:38 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 7:11 в пользу венгерской команды

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ТАСС, 27 августа. Женская сборная России по водному поло уступила команде Венгрии со счетом 7:11 в полуфинале Универсиады в Тайбэе.

Позднее в воскресенье в другом полуфинале встретятся сборные Японии и США. Финал и матч за третье место пройдут 29 августа.

Мужская сборная России по водному поло сыграет в полуфинале с командой Италии. Матч пройдет позднее в воскресенье.

Универсиада завершится 30 августа.

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