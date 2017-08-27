Генсек Федерации бокса России назвал "цирком" бой между Мэйуэзером и Макгрегором

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Поединок между американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим и ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором схож с представлением в цирке, такой бой является разовой акцией. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

В воскресенье Мэйуэзер победил Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде. 12-раундовый поединок в весовой категории до 69,9 кг прошел по правилам бокса в Лас-Вегасе. Для Макгрегора данный бой стал дебютным в качестве профессионального боксера, Мэйуэзер провел свой последний поединок в карьере.

"Это даже не шоу, а цирк, - сказал Кремлев. - Ну какой Макгрегор против Мэйуэзера? Флойд мог еще в первом раунде отправить того в нокаут, но надо было показать шоу".

"Мне бой не понравился, ведь Мэйуэзер все мог решить еще в начале, это цирк, а не бокс. Думаю, такой поединок - разовая акция, нельзя сравнивать бокс со смешанными единоборствами", - добавил он.

После победы над Макгрегором Мэйуэзер в очередной раз объявил о завершении карьеры. "Думаю, что это его окончательное решение, но, знаете, бывает, что спортсменов тяжело остановить, потому что через какое-то время снова хочется боксировать, таких случаев много. Может, выйдет снова на ринг в коммерческом поединке. Флойд все, что нужно, уже показал, но выйти на бой и заработать ему ничто не мешает", - заключил собеседник агентства.

В послужном списке Мэйуэзера теперь 50 побед (27 - нокаутом), ни одного поражения. Он впервые победил нокаутом с 2011 года. Макгрегор, являющийся обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, дебютировал в профессиональном боксе. В смешанных единоборствах на его счету 21 победа (19 - досрочно), три поражения.