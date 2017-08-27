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Кириленко: РФБ с надеждой, но не без опасений ждет выступления сборной на ЧЕ

Спорт
27 августа, 14:56 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

По мнению главы Российской федерации баскетбола, российская команда показала нормальные тренировочные результаты

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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) с надеждой, но не без опасений ждет выступления национальной сборной на чемпионате Европы. Об этом ТАСС заявил президент РФБ Андрей Кириленко.

25 августа российские баскетболисты обыграли команду Финляндии (100:91) в заключительном товарищеском матче перед Евробаскетом, который стартует 31 августа.

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"Команда показала абсолютно нормальные тренировочные результаты. Было много встреч с соперниками среднего уровня - с такими, с кем придется играть на групповом этапе чемпионата Европы, плюс мы сыграли с одним из фаворитов Евробаскета - сборной Сербии (76:79), - сказал Кириленко. - Испытывать какую-то радость или, наоборот, опасения нет смысла - подготовка идет в рабочем режиме, и, на мой взгляд, команда нормально готова к турниру. Будем смотреть и отталкиваться от результатов, которые наша сборная покажет уже непосредственно в Турции".

"И, конечно, никакого принципиального значения эти результаты не имеют, - продолжил президент РФБ. - Да, и руководству РФБ, и болельщикам хочется, чтобы команда всегда выигрывала. Но так не бывает, тем более, что в товарищеских матчах всегда проводятся различные эксперименты, тренеры имеют возможность рисковать и имеют право ошибаться, что и происходило в некоторых играх".

"Были ошибки, которые в серьезном матче не допустили бы ни тренер, ни игроки. В любом случае, мы с надеждой смотрим на нашу сборную. Хотя и не без опасений: есть игровые моменты, над которыми нужно работать и в чем-то прибавлять", - добавил Кириленко.

Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Сборная России проведет все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграет с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды из группы выйдут в плей- офф.

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