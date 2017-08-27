Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в Чайковском

Спорт
27 августа, 15:33 UTC+3 ЧАЙКОВСКИЙ край/ 27, августа. /ТАСС

Спортсменку, накануне объявившую о завершении карьеры, громко скандируя поддерживал весь стадион

Поделиться
Материал из 1 страницы
Реклама
Пропустить рекламу
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_4510773.stepNow *12 +1}} - 6 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_4510773.sliderLength-1}}
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
Выбор редакции
Мэйуэзер нокаутировал Макгрегора в поединке по правилам бокса 27 августа, 7:52
Участники центрального военного оркестра Министерства обороны РФ
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня" 26 августа, 23:28
Турецкие звезды: выступление пилотажной группы на форуме "Армия-2017" 26 августа, 18:24
Динамический показ техники в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017" на полигоне Свердловский под Екатеринбургом
Форум "Армия-2017" открылся на полигоне Свердловский под Екатеринбургом 25 августа, 18:51
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек 25 августа, 13:49
"Зенит" победил "Утрехт" и вышел в групповой этап Лиги Европы 24 августа, 22:33
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4510773'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4510773'].sliderLength - 1}}
+
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС

ЧАЙКОВСКИЙ /Пермский край/, 27 августа. /ТАСС/. Церемония прощания олимпийской чемпионки Светланы Слепцовой с биатлоном прошла в Чайковском в рамках завершения чемпионата мира по летнему биатлону.

Спортсменку, накануне объявившую о завершении карьеры, громко скандируя поддерживал весь стадион. Тренеры, которые когда-либо работали с биатлонисткой, а также ее коллеги и члены российской национальной команды носили Слепцову на руках и подбрасывали в воздух. В ходе церемонии зрители увидели видеоролик с самыми яркими моментами в карьере Слепцовой, а также видео с поздравлениями и словами поддержки от близких и друзей спортсменки.

"Я официально заявляю, что моя спортивная карьера завершена. Скоро я стану мамой", - сказала Слепцова в ходе церемонии.

Зрители и участники чемпионата мира по летнему биатлону в Чайковском в поддержку Слепцовой придумали и написали на руках, ногах и лицах хэштег #ЛучСвета, с которым выкладывали фотографии в социальные сети. Сама спортсменка на церемонии плакала и благодарила болельщиков, друзей и коллег за поддержку и совместную работу.

"Нет сожалений, что больше не будет биатлона"

По словам спортсменки, решение об окончании карьеры она приняла неделю назад, но никому, кроме близких людей, об этом не говорила. "Это было облегчение, что через неделю все закончится, закончатся мои тренировки и соревнования. Я закончила в том месте, где должна была, сейчас я абсолютно ни о чем не жалею, я очень счастлива", - сказала Слепцова на пресс-конференции после церемонии награждения.

Смотрите также

Слепцова заявила, что завершает карьеру из-за беременности

Слепцова завоевала золото в пасьюте на летнем ЧМ в последней гонке в карьере

Слепцова заявила, что завершила карьеру по личной причине

Слепцова завоевала золото в спринте на чемпионате мира по летнему биатлону

Сейчас спортсменка намерена отдохнуть и съездить на море, а также заняться своим здоровьем и подумать о предстоящем материнстве. "Скоро я начну спокойную, обычную жизнь. Я знаю, что некоторые уходят и не могут смотреть биатлон, не любят его. У меня сейчас абсолютно другое чувство, что я ушла в нужный момент, и у меня нет никакого разочарования и сожаления, что больше в моей жизни не будет биатлона", - отметила Слепцова.

Она также сообщила, что в дальнейшем будет смотреть биатлон, болеть и, возможно, даже поедет на этапы Кубка мира в качестве зрителя.

На чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском Слепцова выиграли три золотые награды, победив в смешанной эстафете, спринте и гонке преследования.

Слепцова в составе сборной России завоевала золото Олимпиады в Ванкувере в эстафете, также в ее активе золото эстафеты на чемпионате мира 2009 года в южнокорейском Пхенчхане и победа в смешанной эстафете на чемпионате Европы 2017 года в Польше. В Кубке мира россиянка дебютировала в сезоне-2006/07. Всего на счету уроженки Ханты-Мансийска 11 побед на этапах Кубка мира, пять из которых она одержала в индивидуальных гонках.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
6
Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в Чайковском
Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор
15
Мэйуэзер нокаутировал Макгрегора в поединке по правилам бокса
Футболисты "Зенита"
14
"Зенит" победил "Утрехт" и вышел в групповой этап Лиги Европы
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Строители погрузили на плавучую опору железнодорожную арку Крымского моста
2
Мужчина и ребенок погибли в аварии в Саратовской области
3
Число жертв терактов в Каталонии увеличилось до 16
4
Войска Сирии и ВКС РФ уничтожили более 800 боевиков ИГ в долине реки Евфрат
5
"Воентелеком" предлагает использовать "Тигр-УС" для всех родов и видов ВС РФ
6
Все пропало: хакеры и HBO испортили седьмой сезон "Игры престолов"
7
Садулаеву вернули украденный паспорт, борец вернется в Россию через несколько дней
Темы дня
Новости партнеров
Реклама