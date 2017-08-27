Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в Чайковском

ЧАЙКОВСКИЙ /Пермский край/, 27 августа. /ТАСС/. Церемония прощания олимпийской чемпионки Светланы Слепцовой с биатлоном прошла в Чайковском в рамках завершения чемпионата мира по летнему биатлону.

Спортсменку, накануне объявившую о завершении карьеры, громко скандируя поддерживал весь стадион. Тренеры, которые когда-либо работали с биатлонисткой, а также ее коллеги и члены российской национальной команды носили Слепцову на руках и подбрасывали в воздух. В ходе церемонии зрители увидели видеоролик с самыми яркими моментами в карьере Слепцовой, а также видео с поздравлениями и словами поддержки от близких и друзей спортсменки.

"Я официально заявляю, что моя спортивная карьера завершена. Скоро я стану мамой", - сказала Слепцова в ходе церемонии.

Зрители и участники чемпионата мира по летнему биатлону в Чайковском в поддержку Слепцовой придумали и написали на руках, ногах и лицах хэштег #ЛучСвета, с которым выкладывали фотографии в социальные сети. Сама спортсменка на церемонии плакала и благодарила болельщиков, друзей и коллег за поддержку и совместную работу.

"Нет сожалений, что больше не будет биатлона"

По словам спортсменки, решение об окончании карьеры она приняла неделю назад, но никому, кроме близких людей, об этом не говорила. "Это было облегчение, что через неделю все закончится, закончатся мои тренировки и соревнования. Я закончила в том месте, где должна была, сейчас я абсолютно ни о чем не жалею, я очень счастлива", - сказала Слепцова на пресс-конференции после церемонии награждения.

Сейчас спортсменка намерена отдохнуть и съездить на море, а также заняться своим здоровьем и подумать о предстоящем материнстве. "Скоро я начну спокойную, обычную жизнь. Я знаю, что некоторые уходят и не могут смотреть биатлон, не любят его. У меня сейчас абсолютно другое чувство, что я ушла в нужный момент, и у меня нет никакого разочарования и сожаления, что больше в моей жизни не будет биатлона", - отметила Слепцова.

Она также сообщила, что в дальнейшем будет смотреть биатлон, болеть и, возможно, даже поедет на этапы Кубка мира в качестве зрителя.

На чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском Слепцова выиграли три золотые награды, победив в смешанной эстафете, спринте и гонке преследования.

Слепцова в составе сборной России завоевала золото Олимпиады в Ванкувере в эстафете, также в ее активе золото эстафеты на чемпионате мира 2009 года в южнокорейском Пхенчхане и победа в смешанной эстафете на чемпионате Европы 2017 года в Польше. В Кубке мира россиянка дебютировала в сезоне-2006/07. Всего на счету уроженки Ханты-Мансийска 11 побед на этапах Кубка мира, пять из которых она одержала в индивидуальных гонках.