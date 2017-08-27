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Россиянка Ромасенко завоевала серебро ЧМ в каноэ-одиночках на дистанции 200 м

Спорт
27 августа, 15:38 UTC+3 ТАСС

Победу одержала канадка Лоренс Винсен-Лапоинт

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Олеся Ромасенко

Олеся Ромасенко

© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ТАСС, 27 августа. Россиянка Олеся Ромасенко стала серебряным призером чемпионата мира в гребле на каноэ на дистанции 200 м. Соревнования проходят в чешском Рачице.

Она показала результат 46,136 секунды. Победу одержала канадка Лоренс Винсен-Лапоинт (45,478), третье место заняла венгерка Кинчо Такач (47,178).

Ранее на турнире в Рачице Ромасенко завоевала серебро в паре с Ириной Андреевой в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 м.

Сборная России занимает третье место в медальном зачете чемпионата мира, завоевав два золота, два серебра и одну бронзу. Лидирует команда Германии (5-3-1), вторую строчку занимает сборная Венгрии (4-3-2).

Чемпионат мира завершится 27 августа.

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