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Россиянин Сиваков стал победителем заключительного этапа веломногодневки "Тур де л'Авенир"

Спорт
27 августа, 15:53 дата обновления: 27 августа, 16:23 UTC+3 ТАСС

Вторым финишировал американец Нельсон Поулесс

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ТАСС, 27 августа. Российский велогонщик Павел Сиваков победил на заключительном девятом этапе многодневки "Тур де л'Авенир", которая считается молодежным аналогом престижной веломногодневки "Тур де Франс".

20-летний гонщик первым преодолел горный этап протяженностью 107,4 км с результатом 3 часа 3 минуты и 27 секунд. Вторым финишировал американец Нельсон Поулесс (отставание 2.31). Третьим стал еще один россиянин Дмитрий Страхов (+3.01).

Победителем генеральной классификации стал колумбиец Эрган Берналь с результатом 29 часов 56 минут и 33 секунды. Второе место занял бельгиец Бьорг Ламбрехт (+1.09), третье - датчанин Никлас Эг (+1.12). Лучшим из россиян в генеральной классификации стал Дмитрий Страхов, занявший 11-ю строчку (+5.04). Артем Ныч - 12-й (+6.07), Павел Сиваков - 24-й (+20.19), Александр Власов - 35-й (+33.06), Николай Черкасов - 56-й (+50.08), Петр Рыкунов - 58-й (+51.45).

"Тур де л'Авенир" - молодежный аналог престижной веломногодневки "Тур де Франс", в которой принимают участие спортсмены до 23 лет из 24 национальных сборных. Нынешний турнир проводился в девять этапов.

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