Россиянин Сиваков стал победителем заключительного этапа веломногодневки "Тур де л'Авенир"

ТАСС, 27 августа. Российский велогонщик Павел Сиваков победил на заключительном девятом этапе многодневки "Тур де л'Авенир", которая считается молодежным аналогом престижной веломногодневки "Тур де Франс".

20-летний гонщик первым преодолел горный этап протяженностью 107,4 км с результатом 3 часа 3 минуты и 27 секунд. Вторым финишировал американец Нельсон Поулесс (отставание 2.31). Третьим стал еще один россиянин Дмитрий Страхов (+3.01).

Победителем генеральной классификации стал колумбиец Эрган Берналь с результатом 29 часов 56 минут и 33 секунды. Второе место занял бельгиец Бьорг Ламбрехт (+1.09), третье - датчанин Никлас Эг (+1.12). Лучшим из россиян в генеральной классификации стал Дмитрий Страхов, занявший 11-ю строчку (+5.04). Артем Ныч - 12-й (+6.07), Павел Сиваков - 24-й (+20.19), Александр Власов - 35-й (+33.06), Николай Черкасов - 56-й (+50.08), Петр Рыкунов - 58-й (+51.45).

"Тур де л'Авенир" - молодежный аналог престижной веломногодневки "Тур де Франс", в которой принимают участие спортсмены до 23 лет из 24 национальных сборных. Нынешний турнир проводился в девять этапов.