Кубок мира по хоккею среди молодежных команд 2018 года пройдет в Сочи

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Сочи примет Кубок мира по хоккею среди молодежных команд 2018 года. Об этом объявил управляющий директор Молодежной хоккейной лиги Алексей Морозов на церемонии закрытия Кубка мира 2017 года.
"Следующий Кубок мира пройдет в Сочи", - сказал Морозов.
В воскресенье в Екатеринбурге завершился седьмой по счету Кубок мира. Соревнование уже во второй раз проходило в Свердловской области. Помимо Екатеринбурга, матчи нынешнего турнира принимала Верхняя Пышма. Ранее Кубок мира трижды проходил в Омске, по разу в Уфе и Татарстане.
В турнире 2017 года участвовали восемь молодежных команд из семи стран. Победителем соревнования стала московская "Красная Армия", которая в финале оказалась сильнее шведского "Модо".