Сборная России завоевала одну золотую медаль в восьмой день Универсиады

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ТАСС, 27 августа. Российские спортсмены завоевали одну золотую и три серебряные медали в восьмой соревновательный день Универсиады в Тайбэе.
Единственное золото выиграла мужская сборная России по прыжкам в воду в командном зачете, в активе женской команды - серебро. Также серебряные медали завоевали Павел Муратов и Сандра Константинова в ушу-таолу.
Мужская сборная России по волейболу победила команду Аргентины со счетом 3-2 и вышла в полуфинал турнира. Женская сборная по водному поло уступила команде Венгрии - 7:11 в полуфинале и сыграет в матче за третье место. Также за бронзу поборются российские баскетболистки, которые в воскресенье проиграли японкам в полуфинале (63:84).
Россияне Ричард Музаев и Аслан Карацев победили представителей Гонконга Чун Хун Вона и Пак Лон Ёна в полуфинале теннисного турнира в парном разряде. Российские футболисты в воскресенье разгромили сборную Аргентины (4:0) и сыграют в матче за пятое место.
Всего в активе сборной России 71 медаль - 16 золотых, 24 серебряных и 31 бронзовая. Она занимает четвертое место в общекомандном зачете. На первой строчке сборная Японии (28-19-26). Вторую позицию занимает команда Южной Кореи (27-18-26), третью - сборная Тайваня (17-26-20).
По общему числу медалей россияне делят второе место с южнокорейской командой, у обеих сборных по 71 награде, у японцев - 73.
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко