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Агент: футболист "Спартака" Мельгарехо не перейдет в испанский "Леганес"

Спорт
27 августа, 18:27 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Ранее испанская газета Mundo Deportivo сообщила, что форвард может перейти в испанский клуб до завершения текущего трансферного окна

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Лоренсо Мельгарехо

Лоренсо Мельгарехо

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Парагвайский нападающий футбольного клуба "Спартак" Лоренсо Мельгарехо не перейдет в испанский клуб "Леганес". Об этом ТАСС рассказал агент игрока Хуан Аппелеярд.

Ранее испанская газета Mundo Deportivo сообщила, что Мельгарехо может перейти в "Леганес" до завершения текущего трансферного окна.

"Информация испанской газеты не соответствует действительности. Мельгарехо не будет играть за "Леганес", - сказал Апплеярд.

Мельгарехо перешел в "Спартак" в 2016 году. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в шести играх московского клуба.

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