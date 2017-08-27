Агент: футболист "Спартака" Мельгарехо не перейдет в испанский "Леганес"

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Парагвайский нападающий футбольного клуба "Спартак" Лоренсо Мельгарехо не перейдет в испанский клуб "Леганес". Об этом ТАСС рассказал агент игрока Хуан Аппелеярд.

Ранее испанская газета Mundo Deportivo сообщила, что Мельгарехо может перейти в "Леганес" до завершения текущего трансферного окна.

"Информация испанской газеты не соответствует действительности. Мельгарехо не будет играть за "Леганес", - сказал Апплеярд.

Мельгарехо перешел в "Спартак" в 2016 году. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в шести играх московского клуба.