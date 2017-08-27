Есмантович: обладатели Кубка мира пробьются в ЦСКА, если покажут зрелый хоккей

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки "Красной Армии", ставшие обладателями Кубка мира среди молодежных команд, получат шанс пробиться в ЦСКА, если будут показывать зрелый хоккей в чемпионатах Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Такое мнение ТАСС высказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

Победитель чемпионата МХЛ сезона-2016/17 "Красная Армия" в финале Кубка мира в Екатеринбурге обыграла шведский "Модо" со счетом 4:3. Самым ценным игроком турнира был признан форвард победителей Павел Подлубошнов, который также стал его лучшим нападающим. Лучшим бомбардиром Кубка мира стал Михаил Мещеряков. Также одним из самых результативных игроков турнира стал их одноклубник Никита Попугаев.

"Конечно, шанс им предоставлен будет, мы обязаны это сделать. Если эти ребята начнут показывать зрелый хоккей в чемпионате МХЛ или ВХЛ, куда они будут приглашаться после этого турнира, то почему нет, - сказал Есмантович. - Надеюсь, что тренеры молодежной сборной тоже посмотрят, как они играли на Кубке мира, и сделают какие-то выводы, поскольку не за горами чемпионат мира".

По словам Есмантовича, высокая конкуренция в ЦСКА в нынешнем сезоне не должна сказаться негативным образом на молодых игроков, мечтающих пробиться в основу команды из "Красной Армии".

"В этом ничего плохого я не вижу. Это как раз тот случай, когда конкурентоспособная борьба закаляет и способствует росту мастерства, так же как и отдача хоккеиста в каждом моменте игры и тренировки. Как сказал член наблюдательного совета нашего клуба Павел Буре, в его время, если ты получил возможность тренироваться в основе ЦСКА, фактически ты пробился в сборную СССР. Мы это все понимаем и стараемся создать такую обстановку у себя для развития игроков на несколько лет вперед", - отметил он.