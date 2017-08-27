Американцы Дальхауссер и Лусена выиграли финал Мирового тура по пляжному волейболу

ТАСС, 27 августа. Американцы Фил Дальхауссер и Ник Лусена одержали победу в финале Мирового тура по пляжному волейболу, который проходил в Гамбурге.

В решающей встрече Дальхауссер и Лусена победили бразильскую пару Эвандро Оливейра/Андре Лойола Штайн со счетом 21:15, 21:13.

В матче за третье место итальянцы Паоло Николаи и Даниэле Лупо обыграли польскую пару Петр Кантор/Бартош Лосяк - 21:17, 19:21, 15:12.

Россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин не сумели выйти в 1/4 финала, уступив в стыковом матче представителям Канады Чейму Шальку и Бену Сэкстону.

В финале Мирового тура в мужском турнире выступали 12 пар. Призовой фонд турнира составлял $800 тыс.