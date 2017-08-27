Главный тренер ХК "Красная Армия" Хасанов считает, что многому научился на молодежном КМ

ЦСКА в овертайме победил минское "Динамо" в матче чемпионата КХЛСпорт 27 августа, 19:38
Тренер: прыгун в высоту Лысенко уже способен брать высоту 2,40 метраСпорт 27 августа, 19:31
"Ахмат" победил ЦСКА, прервав четырехматчевую серию поражений в РФПЛСпорт 27 августа, 19:27
Бутенко: ошибку судей в матче ЦСКА - "Ахмат" можно списать на человеческий факторСпорт 27 августа, 19:22
Трутнев: власти поддержат развитие портового хозяйства в ДФО для туристовЭкономика и бизнес 27 августа, 19:21
Тарпищев: победа Шараповой на US Open маловероятна, но она способна пройти далекоСпорт 27 августа, 19:14
Лидер генеральной классификации "Вуэльты" Фрум выиграл девятый этап веломногодневкиСпорт 27 августа, 19:05
Агент: прыгун в высоту Лысенко завершил сезон после выступления на турнире в ГерманииСпорт 27 августа, 18:41
Американцы Дальхауссер и Лусена выиграли финал Мирового тура по пляжному волейболуСпорт 27 августа, 18:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Главный тренер московского клуба "Красная Армия" Ринат Хасанов многому научился на завершившемся в Екатеринбурге Кубке мира по хоккею среди молодежных команд. Об этом он сообщил журналистам.
В воскресенье "Красная Армия" победил шведский "Модо" со счетом 4:3 в финале турнира.
"Достойный финал, в котором играли две сильные команды. Нам был необходим этот кубок, поэтому мы где-то перегорели. Финал дался очень тяжело, но у нас команда с хорошим запасом, с которым мы прошли весь турнир. Лично я очень опасался шведов", - рассказал Хасанов.
"У них обученная, прекрасно организованная команда, - продолжил специалист. - Поначалу опять подарили сопернику два гола, будем разбираться и делать все, чтобы это прекратить. Очень интересный турнир для меня, колоссальный опыт. Я многое почерпнул и многому научился".
Также мнением о встрече и турнире поделился главный тренер "Модо" Микаэль Сунделль. "У нас был отличный план на игру, ребята следовали ему, но этого оказалось недостаточно. Думаю, игра изменилась, когда судьи в первом периоде удалили нашего лучшего защитника до конца матча - один свисток изменил игру. Тем не менее, впечатлен своими ребятами, у нас был отличный шанс выиграть турнир", - считает шведский наставник.
Кубок мира по хоккею среди молодежных клубных команд проходит с 2011 года. Победителем прошлогоднего турнира стал ярославский "Локомотив". "Красная Армия" стала обладателем Кубка мира во второй раз, она также побеждала в первом турнире (2011). Нынешний Кубок мира проходил в двух городах Свердловской области - Екатеринбурге и Верхней Пышме.