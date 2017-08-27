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Главный тренер ХК "Красная Армия" Хасанов считает, что многому научился на молодежном КМ

Спорт
27 августа, 18:57 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, августа. /ТАСС

В воскресенье "Красная Армия" победил шведский "Модо" со счетом 4:3 в финале турнира

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Главный тренер московского клуба "Красная Армия" Ринат Хасанов многому научился на завершившемся в Екатеринбурге Кубке мира по хоккею среди молодежных команд. Об этом он сообщил журналистам.

В воскресенье "Красная Армия" победил шведский "Модо" со счетом 4:3 в финале турнира.

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"Достойный финал, в котором играли две сильные команды. Нам был необходим этот кубок, поэтому мы где-то перегорели. Финал дался очень тяжело, но у нас команда с хорошим запасом, с которым мы прошли весь турнир. Лично я очень опасался шведов", - рассказал Хасанов.

"У них обученная, прекрасно организованная команда, - продолжил специалист. - Поначалу опять подарили сопернику два гола, будем разбираться и делать все, чтобы это прекратить. Очень интересный турнир для меня, колоссальный опыт. Я многое почерпнул и многому научился".

Также мнением о встрече и турнире поделился главный тренер "Модо" Микаэль Сунделль. "У нас был отличный план на игру, ребята следовали ему, но этого оказалось недостаточно. Думаю, игра изменилась, когда судьи в первом периоде удалили нашего лучшего защитника до конца матча - один свисток изменил игру. Тем не менее, впечатлен своими ребятами, у нас был отличный шанс выиграть турнир", - считает шведский наставник.

Кубок мира по хоккею среди молодежных клубных команд проходит с 2011 года. Победителем прошлогоднего турнира стал ярославский "Локомотив". "Красная Армия" стала обладателем Кубка мира во второй раз, она также побеждала в первом турнире (2011). Нынешний Кубок мира проходил в двух городах Свердловской области - Екатеринбурге и Верхней Пышме.

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