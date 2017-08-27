Тарпищев: победа Шараповой на US Open маловероятна, но она способна пройти далеко

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Мария Шарапова способна обыграть румынку Симону Халеп в первом круге Открытого чемпионата США (US Open) и пройти далеко по сетке, но вряд ли сможет одержать победу в турнире. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, на Открытый чемпионат США она получила специальное приглашение (wild card). Эти соревнования станут для нее первым турниром серии Большого шлема после дисквалификации, US Open стартует 28 августа и завершится 10 сентября.

"Очень интересен матч первого круга Маши с Халеп. Несмотря на то, что все ждут победы от румынки, в этой встрече вполне может выиграть Шарапова, - сказал Тарпищев. - Именно Халеп надо больше бояться Шарапову, на стороне которой психологический подтекст".

"Не верю, что Шарапова выиграет турнир, но при победе над Халеп у нее открывается благоприятная сетка. На две недели не уверен, что у Маши хватит сил, но пройти далеко она способна", - добавил президент ФТР.

Шарапова и Халеп играли друг с другом шесть раз и во всех матчах побеждала россиянка. За свою карьеру Шарапова в матчах первого круга Открытого чемпионата США одержала 10 побед и не потерпела ни одного поражения. Халеп из семи матчей в первом круге турнира в США выиграла шесть и проиграла один. Шарапова является победительницей Открытого чемпионата США 2006 года.

По словам Тарпищева, сложно предсказать победителя в турнире среди женщин. "Сейчас очень широкий круг молодых теннисисток, действующих на высоких скоростях. Реально 10-12 могут выстрелить и добиться успеха на US Open", - сказал глава ФТР.