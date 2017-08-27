Тарпищев: молодые российские теннисисты способны показать хороший результат на US Open

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Молодые российские теннисисты способны показать хороший результат на стартующем в понедельник Открытом чемпионате США (US Open). Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Карен Хачанов, "посеянный" на US Open под 25-м номером, в первом круге турнира сыграет с представителем Тайваня Лу Яньсюнем. Андрей Рублев встретится с британцем Аляжем Бедене, Андрей Кузнецов - с испанцем Фелисиано Лопесом (31), Михаил Южный - со словенцем Блажем Кавчичем, Даниил Медведев - с канадцем Денисом Шаповаловым, Дмитрий Турсунов - с британцем Кэмероном Норри, а Евгений Донской - с австрийцем Андреасом Хайдер-Маурером.

"Реально надо ждать результат от наших молодых теннисистов. Они уже кусаются. Прежде всего способны показать хороший результат Качанов, Рублев и Медведев. И сетки у них ровные", - сказал Тарпищев.

"Говорить о победе кого-то из них рано, но ребята боеспособные, и в Кубке Дэвиса, что важно для нас, можно говорить о благоприятных будущих результатах", - добавил президент ФТР.

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября.