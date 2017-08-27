Тарпищев: молодые российские теннисисты способны показать хороший результат на US Open

Будогосский: гол "Ахмата" в ворота ЦСКА был забит после ошибки ассистента судьиСпорт 27 августа, 21:03
Армейский триумф: хоккеисты "Красной Армии" во второй раз выиграли молодежный Кубок мираСпорт 27 августа, 20:55
Футболист Швец: судья матча ЦСКА - "Ахмат" ошибался в обе стороныСпорт 27 августа, 20:51
Россияне Тищенко и Егоров вышли в четвертьфинал чемпионата мира по боксуСпорт 27 августа, 20:48
Ржига: тренерский штаб "Слована" ошибся при подготовке к сезону КХЛСпорт 27 августа, 20:42
Гончаренко: судейский корпус вытирает ноги о ЦСКАСпорт 27 августа, 20:11
"Слован" уступил московскому "Динамо", потерпев третье поражение подряд в чемпионате КХЛСпорт 27 августа, 20:05
Российская прыгунья в длину Клишина стала пятой на этапе Мирового вызова в БерлинеСпорт 27 августа, 20:04
Кононов: футболисты "Ахмата" в матче с ЦСКА могли забить и большеСпорт 27 августа, 19:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Молодые российские теннисисты способны показать хороший результат на стартующем в понедельник Открытом чемпионате США (US Open). Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
Карен Хачанов, "посеянный" на US Open под 25-м номером, в первом круге турнира сыграет с представителем Тайваня Лу Яньсюнем. Андрей Рублев встретится с британцем Аляжем Бедене, Андрей Кузнецов - с испанцем Фелисиано Лопесом (31), Михаил Южный - со словенцем Блажем Кавчичем, Даниил Медведев - с канадцем Денисом Шаповаловым, Дмитрий Турсунов - с британцем Кэмероном Норри, а Евгений Донской - с австрийцем Андреасом Хайдер-Маурером.
"Реально надо ждать результат от наших молодых теннисистов. Они уже кусаются. Прежде всего способны показать хороший результат Качанов, Рублев и Медведев. И сетки у них ровные", - сказал Тарпищев.
"Говорить о победе кого-то из них рано, но ребята боеспособные, и в Кубке Дэвиса, что важно для нас, можно говорить о благоприятных будущих результатах", - добавил президент ФТР.
Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября.