Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ливерпуль" разгромил "Арсенал" в матче чемпионата Англии

Спорт
27 августа, 19:54 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:0

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты "Ливерпуля"

Футболисты "Ливерпуля"

© EPA-EFE/PETER POWELL

ТАСС, 27 августа. "Ливерпуль" одержал крупную победу над "Арсеналом" со счетом 4:0 в домашнем матче третьего тура чемпионата Англии по футболу.

Мячи забили Роберто Фирмино (17-я минута), Садио Мане (40), Мохамед Салах (57) и Дэниел Старридж (77).

В другом матче "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Бернли" - 1:1.

В турнирной таблице "Ливерпуль" с семью очками поднялся на второе место. "Арсенал" потерпел второе поражение подряд и с тремя очками занимает 16-ю строчку.

В следующем туре "Ливерпуль" в гостях сыграет с "Манчестер Сити", "Арсенал" примет "Борнмут". Обе встречи пройдут 9 сентября.

Смотрите также

"Челси" нанес первое поражение "Эвертону" в чемпионате Англии

"Манчестер Юнайтед" одержал третью победу подряд в чемпионате Англии, обыграв "Лестер"

"Халл" под руководством Слуцкого разгромил "Болтон" в матче чемпионшипа

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Терека"
12
"Ахмат" победил ЦСКА, прервав четырехматчевую серию поражений в РФПЛ
6
Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в Чайковском
Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор
15
Мэйуэзер нокаутировал Макгрегора в поединке по правилам бокса
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Строители погрузили на плавучую опору железнодорожную арку Крымского моста
2
Моряки приступили к транспортировке железнодорожной арки Крымского моста
3
Reuters: американские военные ценят профессионализм российских коллег в Сирии
4
Все пропало: хакеры и HBO испортили седьмой сезон "Игры престолов"
5
Нурмагомедов назвал "ограблением" боксерский бой Макгрегора с Мэйуэзером
6
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
7
Войска Сирии и ВКС РФ уничтожили более 800 боевиков ИГ в долине реки Евфрат
Темы дня
Новости партнеров
Реклама