"Ливерпуль" разгромил "Арсенал" в матче чемпионата Англии

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ТАСС, 27 августа. "Ливерпуль" одержал крупную победу над "Арсеналом" со счетом 4:0 в домашнем матче третьего тура чемпионата Англии по футболу.
Мячи забили Роберто Фирмино (17-я минута), Садио Мане (40), Мохамед Салах (57) и Дэниел Старридж (77).
В другом матче "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Бернли" - 1:1.
В турнирной таблице "Ливерпуль" с семью очками поднялся на второе место. "Арсенал" потерпел второе поражение подряд и с тремя очками занимает 16-ю строчку.
В следующем туре "Ливерпуль" в гостях сыграет с "Манчестер Сити", "Арсенал" примет "Борнмут". Обе встречи пройдут 9 сентября.