Российская прыгунья в длину Клишина стала пятой на этапе Мирового вызова в Берлине

ТАСС, 27 августа. Обладательница серебряной медали чемпионата мира - 2017 в прыжках в длину россиянка Дарья Клишина заняла пятое место на этапе Мирового вызова в Берлине. Спортсменка, выступающая под нейтральным флагом, показала результат 6,57 метра.

Победу одержала американка Шакела Сандерс (6,72), второй стала Ивана Шпанович из Сербии (6,66), третьей - британка Шара Проктор (6,62).

Российские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

1 сентября Клишина примет участие в финале "Бриллиантовой лиги", который пройдет в Брюсселе.