Армейский триумф: хоккеисты "Красной Армии" во второй раз выиграли молодежный Кубок мира

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. "Красная Армия" второй раз в истории стала победителем Кубка мира по хоккею среди молодежных клубных команд. Турнир прошел в Екатеринбурге и Верхней Пышме.

В соревновании приняли участие восемь команд из семи стран. Впервые в истории Кубка мира на турнир заявился клуб из Швейцарии - "Давос". Также среди участников были команды из России - "Красная Армия" и "Авто", Финляндии - "Йокерит", Чехии - "Тршинец", Швеции - "Модо", Латвии - "Рига" и Казахстана - "Снежные Барсы".

В Свердловскую область не смогли приехать клубы из Северной Америки. Чемпион юниорской хоккейной лиги США "Чикаго Стил" был готов принять участие в турнире, но в последний момент большая группа игроков команды серьезно травмировалась. В итоге американцы были вынуждены отказаться от поездки в Россию.

На групповом этапе соревнований неожиданностей не произошло. Екатеринбургский "Авто" и "Красная Армия", представляющая Москву, одержали по три победы и заняли первые места в своих группах. В четвертьфинале "Авто" сенсационно уступил шведскому "Модо" и в итоге занял пятое место. "Красная Армия" уверенно преодолела все стадии плей- офф и добралась до финала, где ее ждал обидчик екатеринбургского клуба - "Модо".

Финальная битва

Явным фаворитом решающего матча турнира был армейский клуб. Тем не менее, начало встречи лучше удалось команде из Швеции, которая в стартовом периоде сумела забросить две шайбы, но уже к началу второго отрезка игры москвичи сумели сравнять счет, а затем и выйти вперед. Шведам удалось вновь выровнять положение, но решающее слово осталось за форвардом "Красной Армии" Павлом Подлубошновым, который принес победу своей команде - 4:3. 20-летний нападающий был признан самым ценным игроком турнира.

"Достойный финал, в котором играли две сильные команды. Нам был необходим этот Кубок, поэтому мы где-то перегорели. Финал дался очень тяжело, но у нас команда с хорошим запасом, с которым мы прошли весь турнир. Лично я очень опасался шведов", - рассказал по окончании турнира главный тренер "Красной Армии" Ринат Хасанов, добавив, что многому научился на данном соревновании.

Наставник шведского клуба Микаэль Сунделль посетовал, что его подопечные были близки к успеху, но не сумели его добиться. "У нас был отличный план на игру, ребята следовали ему, но этого оказалось недостаточно. Думаю, игра изменилась, когда судьи в первом периоде удалили нашего лучшего защитника до конца матча, один свисток изменил игру. Тем не менее, впечатлен своими ребятами, у нас был отличный шанс выиграть турнир", - сказал шведский специалист.

В матче за третье место чешский "Тршинец" победил казахстанскую команду "Снежные Барсы" - 6:4.

Эстафету принимает Сочи

По окончании турнира было объявлено, что в следующем году Кубок мира впервые пройдет в Сочи. Как рассказал управляющий директор Молодежной хоккейной лиги Алексей Морозов, приморский город может стать постоянной пропиской этих соревнований.

"Мы разговариваем о том, что Кубок мира будет проходить в Сочи на постоянной основе. Все будет ясно, когда утрясем все нюансы. Турнир будет проходить на базе образовательного центра "Сириус". Уверен, что все пройдет на более высоком уровне, и турнир посетят команды из Северной Америки", - сказал Морозов.

Кубок мира по хоккею среди молодежных клубных команд проходит с 2011 года. "Красная Армия" стала победителем первого розыгрыша турнира. В 2017 году соревнование второй раз принимала Свердловская область, трижды турнир проходил в Омске, по разу в Уфе и Татарстане.