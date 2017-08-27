Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Армейский триумф: хоккеисты "Красной Армии" во второй раз выиграли молодежный Кубок мира

Спорт
27 августа, 20:55 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, августа. /ТАСС

В соревновании приняли участие восемь команд из семи стран

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Коротаев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. "Красная Армия" второй раз в истории стала победителем Кубка мира по хоккею среди молодежных клубных команд. Турнир прошел в Екатеринбурге и Верхней Пышме.

В соревновании приняли участие восемь команд из семи стран. Впервые в истории Кубка мира на турнир заявился клуб из Швейцарии - "Давос". Также среди участников были команды из России - "Красная Армия" и "Авто", Финляндии - "Йокерит", Чехии - "Тршинец", Швеции - "Модо", Латвии - "Рига" и Казахстана - "Снежные Барсы".

Смотрите также

Главный тренер ХК "Красная Армия" Хасанов считает, что многому научился на молодежном КМ

Есмантович: обладатели Кубка мира пробьются в ЦСКА, если покажут зрелый хоккей

Морозов: КМ по хоккею среди молодежных команд будет проходить в Сочи на постоянной основе

В Свердловскую область не смогли приехать клубы из Северной Америки. Чемпион юниорской хоккейной лиги США "Чикаго Стил" был готов принять участие в турнире, но в последний момент большая группа игроков команды серьезно травмировалась. В итоге американцы были вынуждены отказаться от поездки в Россию.

На групповом этапе соревнований неожиданностей не произошло. Екатеринбургский "Авто" и "Красная Армия", представляющая Москву, одержали по три победы и заняли первые места в своих группах. В четвертьфинале "Авто" сенсационно уступил шведскому "Модо" и в итоге занял пятое место. "Красная Армия" уверенно преодолела все стадии плей- офф и добралась до финала, где ее ждал обидчик екатеринбургского клуба - "Модо".

Финальная битва

Явным фаворитом решающего матча турнира был армейский клуб. Тем не менее, начало встречи лучше удалось команде из Швеции, которая в стартовом периоде сумела забросить две шайбы, но уже к началу второго отрезка игры москвичи сумели сравнять счет, а затем и выйти вперед. Шведам удалось вновь выровнять положение, но решающее слово осталось за форвардом "Красной Армии" Павлом Подлубошновым, который принес победу своей команде - 4:3. 20-летний нападающий был признан самым ценным игроком турнира.

"Достойный финал, в котором играли две сильные команды. Нам был необходим этот Кубок, поэтому мы где-то перегорели. Финал дался очень тяжело, но у нас команда с хорошим запасом, с которым мы прошли весь турнир. Лично я очень опасался шведов", - рассказал по окончании турнира главный тренер "Красной Армии" Ринат Хасанов, добавив, что многому научился на данном соревновании.

Смотрите также

ХК "Красная Армия" стал победителем молодежного Кубка мира

Кубок мира по хоккею среди молодежных команд 2018 года пройдет в Сочи

Чешский "Тршинец" занял третье место на молодежном Кубке мира по хоккею

Наставник шведского клуба Микаэль Сунделль посетовал, что его подопечные были близки к успеху, но не сумели его добиться. "У нас был отличный план на игру, ребята следовали ему, но этого оказалось недостаточно. Думаю, игра изменилась, когда судьи в первом периоде удалили нашего лучшего защитника до конца матча, один свисток изменил игру. Тем не менее, впечатлен своими ребятами, у нас был отличный шанс выиграть турнир", - сказал шведский специалист.

В матче за третье место чешский "Тршинец" победил казахстанскую команду "Снежные Барсы" - 6:4.

Эстафету принимает Сочи

По окончании турнира было объявлено, что в следующем году Кубок мира впервые пройдет в Сочи. Как рассказал управляющий директор Молодежной хоккейной лиги Алексей Морозов, приморский город может стать постоянной пропиской этих соревнований.

"Мы разговариваем о том, что Кубок мира будет проходить в Сочи на постоянной основе. Все будет ясно, когда утрясем все нюансы. Турнир будет проходить на базе образовательного центра "Сириус". Уверен, что все пройдет на более высоком уровне, и турнир посетят команды из Северной Америки", - сказал Морозов.

Кубок мира по хоккею среди молодежных клубных команд проходит с 2011 года. "Красная Армия" стала победителем первого розыгрыша турнира. В 2017 году соревнование второй раз принимала Свердловская область, трижды турнир проходил в Омске, по разу в Уфе и Татарстане.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Терека"
12
"Ахмат" победил ЦСКА, прервав четырехматчевую серию поражений в РФПЛ
6
Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в Чайковском
Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор
15
Мэйуэзер нокаутировал Макгрегора в поединке по правилам бокса
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Строители погрузили на плавучую опору железнодорожную арку Крымского моста
2
Моряки приступили к транспортировке железнодорожной арки Крымского моста
3
Reuters: американские военные ценят профессионализм российских коллег в Сирии
4
Все пропало: хакеры и HBO испортили седьмой сезон "Игры престолов"
5
Нурмагомедов назвал "ограблением" боксерский бой Макгрегора с Мэйуэзером
6
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
7
Войска Сирии и ВКС РФ уничтожили более 800 боевиков ИГ в долине реки Евфрат
Темы дня
Новости партнеров
Реклама