Россиянка Губайдуллина завоевала золото ЧМ по современному пятиборью в Каире

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ТАСС, 27 августа. Россиянка Гульназ Губайдуллина заняла первое место в личном первенстве на чемпионате мира по современному пятиборью в Каире. Спортсменка набрала 1292 очка.
Второй стала Жофия Фельдхази из Венгрии (1285), третьей - белоруска Анастасия Прокопенко (1281). Россиянка Анна Буряк заняла 11-е место (1246), Ульяна Баташова - 13-е (1241), Екатерина Хураськина - 15-е (1226).
В интервью после финиша победительница посетовала на жару и пыль во время соревнований. "Я очень рада своему успеху. Пока не могу подобрать слова, эмоции зашкаливают. Сегодня было жарко, пыльно и тяжело, но я справилась", - сказала 25-летняя спортсменка.
Губайдуллина стала второй россиянкой, которая смогла стать чемпионкой мира в личном первенстве, в 1997 году это удалось Елизавете Суворовой. Губайдуллина является четырехкратной победительницей юношеского и юниорского первенства Европы, серебряным призером юношеского первенства мира. На Олимпийских играх 2016 года спортсменка заняла 15-е место. В июле Губайдуллина и Кирилл Беляков завоевали золото в смешанной эстафете на чемпионате Европы.
Сборная России завоевала три медали на турнире. Женская сборная России в составе Губайдуллиной, Анны Буряк и Ульяны Баташовой завоевала серебряные медали в командном турнире, днем ранее мужская сборная России в составе Александра Лесуна, Белякова и Ильи Фролова завоевала бронзу.
Чемпионат мира в столице Египта завершится 28 августа смешанной эстафетой.