Женская сборная России завоевала серебро в командном турнире ЧМ по современному пятиборью

ТАСС, 27 августа. Женская сборная России в составе Гульназ Губайдуллиной, Анны Буряк и Ульяны Баташовой завоевала серебряные медали в командном турнире на чемпионате мира по современному пятиборью в Каире.

В командном турнире считается общее количество очков, набранное тремя спортсменками. В зачет идет наивысший результат каждой спортсменки, показанный в квалификации или в финальных соревнованиях.

Чемпионат мира в столице Египта завершится 28 августа.