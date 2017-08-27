"Спартак-2" обыграл "Кубань" в матче чемпионата Футбольной национальной лиги

ТАСС, 27 августа. Московский "Спартак-2" обыграл краснодарскую "Кубань" со счетом 3:2 в гостевом матче десятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе "Спартака" отличились Фэшн Сакала (47-я и 90-я минуты) и Николай Рассказов (52). У "Кубани" голы забили Олег Олейник (18) и Роман Бугаев (51).

"Спартак-2" набрал 17 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице, "Кубань" с 11 очками занимает 12-ю строчку.

В следующем туре "Спартак-2" дома сыграет с владивостокским клубом "Луч-Энергия", "Кубань" в гостях встретится с калининградской "Балтикой". Обе встречи пройдут 2 сентября.

Остальные результаты игрового дня:

"Луч-Энергия" - "Тамбов" - 0:0;

"Томь" - "Тюмень" - 0:0;

"Химки" - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 0:1;

"Ротор" - "Балтика" - 0:1;

"Олимпиец" - "Оренбург" - 0:1;

"Авангард" - "Зенит-2" - 1:1;

"Волгарь" - "Шинник" - 0:1;

"Крылья Советов" - "Сибирь" - 3:0;

"Факел" - "Енисей" - 1:3.