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"Спартак-2" обыграл "Кубань" в матче чемпионата Футбольной национальной лиги

Спорт
27 августа, 22:00 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу московского клуба

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ТАСС, 27 августа. Московский "Спартак-2" обыграл краснодарскую "Кубань" со счетом 3:2 в гостевом матче десятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе "Спартака" отличились Фэшн Сакала (47-я и 90-я минуты) и Николай Рассказов (52). У "Кубани" голы забили Олег Олейник (18) и Роман Бугаев (51).

"Спартак-2" набрал 17 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице, "Кубань" с 11 очками занимает 12-ю строчку.

В следующем туре "Спартак-2" дома сыграет с владивостокским клубом "Луч-Энергия", "Кубань" в гостях встретится с калининградской "Балтикой". Обе встречи пройдут 2 сентября.

Остальные результаты игрового дня:

  • "Луч-Энергия" - "Тамбов" - 0:0;
  • "Томь" - "Тюмень" - 0:0;
  • "Химки" - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 0:1;
  • "Ротор" - "Балтика" - 0:1;
  • "Олимпиец" - "Оренбург" - 0:1;
  • "Авангард" - "Зенит-2" - 1:1;
  • "Волгарь" - "Шинник" - 0:1;
  • "Крылья Советов" - "Сибирь" - 3:0;
  • "Факел" - "Енисей" - 1:3.

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